लाखों की फैन फॉलोइंग, सादगी से जीता दिल, फिर बीच शो क्यों बाहर हुए मृृदुल?

बिग बॉस में अच्छे कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. मृदुल तिवारी के एविक्शन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं.

मृदुल तिवारी के बाहर होने पर भड़़के लोग (Photo: Instagram @themridul_)
बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव पर है. शो का फिनाले बेहद करीब है. फिनाले से पहले शो में कई शॉकिंग एविक्शन हो रहे हैं. अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के बाद मृदुल तिवारी शो से बाहर हो चुके हैं. मेकर्स ने बीच शो उनका एविक्शन करके सबको शॉक कर दिया है. आखिर मेकर्स की क्या मजबूरी रही होगी, जो उन्होंने पॉपुलर यूट्यूबर को बिग बॉस से बाहर का रास्ता दिखा दिया. जानते हैं कि फिनाले के करीब आकर मृदुल का जाना क्यों खल रहा है. 

मृदुल का एविक्शन शॉकिंग क्यों है?
मृदुल तिवारी सोशल मीडिया का जाना माना नाम हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर करीब 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. वो पब्लिक वोटिंग के जरिए बिग बॉस का हिस्सा बने थे. मृदुल यूपी से हैं और अपने देसी अंदाज से फैन्स को लुभा लेते हैं. बिग बॉस में बड़े-बड़े सेलेब्स के बीच भी उन्होंने अपना देसी अंदाज नहीं छोड़ा. 

मृदुल जैसे थे. शो में वैसे ही बनकर रहे. उन्होंने बिग बॉस हाउस में गौरव खन्ना और प्रणति मोरे जैसे दोस्त कमाए. वो गौरव को अपना बड़ा भाई मानते हैं. गौरव ने भी हमेशा छोटे भाई की तरह उनका ख्याल रखा. दोनों के ब्रोमांस को शो पर खूब पसंद किया गया. शो की शुरुआत में नतालिया जानोसजेक संग उनका रोमांटिक एंगल भी काफी सराहा गया था.

कुल मिलाकर शो में मृदुल अच्छा कर रहे थे. वो बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स की तरह दिखावे के रिश्ते में नहीं रहे. ना ही फर्जी झगड़े किए. मृदुल के लिए जो लोग मायने रखते थे, वो उनके लिए खड़े रहे. बाकी उनके वन लाइनर्स और कॉमेडी भी पसंद आ रही थी. फैन्स उन्हें टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से एक मान रहे थे. इसलिए फिनाले के करीब आकर उनका एविक्शन गले से नीचे नहीं उतर रहा है. 

मेकर्स पर उठे सवाल
सोशल मीडिया पर मृदुल के एविक्शन को लेकर बहस शुरू हो गई. सेलेब्स और फैन्स मृदुल का सपोर्ट कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जो इंसान जनता के वोट की वजह से अंदर आया, आखिर वो जनता की वजह से बाहर कैसे आ सकता है. वीकेंड के वार पर सलमान खान भी मृदुल को समझाते दिखते थे. उनका गेम पहले से बेहतर हुआ था. ऐसे में उन्हें निकलकर मेकर्स क्या करना चाहते हैं. ये वही बता सकते हैं. 

मृदुल के लिए उठीं आवाजें बता रही हैं कि वो बिग बॉस 19 में अच्छा कंटेंट दे रहे थे. इसलिए लोग उनके हक में बोल रहे हैं. मृदुल का एविक्शन लोगों को इमोशनल कर रहा है. मृदुल के जाने पर गौरव खन्ना भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. मृदुल के शॉकिंग एविक्शन पर गौरव और प्रणित दोनों सवाल उठाते दिखे. 

मृदुल से पहले अभिषेक बजाज के साथ भी यही हुआ. वो शो में अच्छा कर रहे थे. इसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया. इससे साफ जाहिर होता है कि मेकर्स दोनों कंटेस्टेंट्स के प्रति बायस्ड रहे. वरना मृदुल की जगह शो के वीक कंटेस्टेंट्स को बाहर होना चाहिए था. 
 

---- समाप्त ----
