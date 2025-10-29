बिग बॉस में टॉर्चर हुआ यूपी का छोरा, फूट-फूटकर रोया-जोड़े हाथ, बोला- 3 दिन में...

बिग बॉस हाउस में हंगामा मचा हुआ है. अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को सपोर्ट करने पर सभी घरवाले घर के कैप्टन मृदुल तिवारी के खिलाफ हो गए हैं. कई घरवालों नें अपनी ड्यूटी करने से इनकार कर दिया. सभी मृदुल को कमजोर कैप्टन बता रहे हैं. घरवालों के टॉर्चर से मृदुल इतने परेशान हो गए हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे.

घरवालों से तंग हुए मृदुल

मृदुल तिवारी से नाराज होकर कुनिका सदानंद, नीलम, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट ने घर का काम करने से इनकार कर दिया. मृदुल ने फरहाना से काम करने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन फरहाना ने ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया. सभी मिलकर मृदुल को खरी-खोटी सुनाते नजर आए.

ऐसे में कैप्टन होने के बावजूद भी मृदुल घर का सारा काम कर रहे हैं. वो खाना भी बना रहे हैं, गार्डन भी साफ कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं. मृदुल इतने परेशान हो गए कि वो फूट-फूटकर रोने लगे.

मृदुल का छलका दर्द

प्रोमो वीडियो में मृदुल अपना दर्द बयां करते नजर आए. मृदुल रोते हुए बोले- मुझे 2-3 दिन में इन लोगों ने इतना कमजोर कर दिया है. मैं सुबह उठता हूं ना तो पूरा गार्डन साफ करके आता हूं. पूरा बेडरूम साफ करता हूं. आटा लगाता हूं. बर्तन धोकर देता हूं. सबसे रिक्वेस्ट करता हूं.

'मुझे कैप्टेंसी मिली तो उसका नाम ये रख दिया कि कमजोर इंसान को दे दिया. मैं मैडम के आगे भी हाथ जोड़ रहा हूं. ये कहते हुए मृदुल सिसक-सिसक कर रो पड़े. फिर शहबाज, मालती और गौरव खन्ना ने उन्हें गले लगाया और शांत किया.'

मृदुल को रोता देख इमोशनल हुए फैंस

मृदुल तिवारी को रोते देखकर अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे भी फरहाना से रिक्वेस्ट करते दिखे कि वो अपनी ड्यूटी कर लें, मृदुल की कैप्टेंसी खराब न करें. मगर फरहाना साफ इनकर कर देती हैं. प्रणित फिर फरहाना से सवाल करते हैं कि क्या उन्हें किसी के इमोशन्स भी फील नहीं होते?

मृदुल को रोता तड़पता देख फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. फैंस का कहना है कि मृदुल बिग बॉस जैसे शो के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं. फैंस मृदुल को स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह दे रहे हैं.

