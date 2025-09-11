scorecardresearch
 

'मुंबई कहें बॉम्बे नहीं', MNS ने दी कपिल शर्मा को चेतावनी, शो पर आए सेलेब्स लेते हैं गलत नाम

कपिल शर्मा और उनकी टीम को चेतावनी मिली है. कपिल शर्मा शो में बॉम्बे का नाम लेने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने आपत्ति जताई. एमएनएस ने बॉलीवुड और टीवी सितारों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक शहर नाम 'मुंबई' का सम्मान करें.

कपिल शर्मा को मिली चेतावनी (Photo: Screengrab)
सालों पहले बॉम्बे को आधिकारिक रूप से मुंबई नाम दिए जाने के बाद भी, फेमस कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में अभी तक बॉम्बे का जिक्र होता रहा है. इस बात पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने आपत्ति जताई है. एमएनएस के नेता अमेय खोपकर ने कहा है कि बॉलीवुड सहित अन्य जगहों पर मुंबई को सम्मान देते हुए उसका सही नाम लेना चाहिए.

MNS ने दी चेतावनी

एमएनएस का कहना है कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया था. इसके बावजूद, कई सितारे, राजनेता और शो होस्ट अभी भी पुराने नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो सही नहीं है. उन्होंने इस बारे में सतर्क रहने और मुंबई नाम का ही उपयोग करने की विनती की है.

उन्होंने हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी वाले एपिसोड का एक क्लिप शेयर करते हुए अपनी बात कही. यहां हुमा अपनी मुंबई आने की जर्नी शेयर करते हुए शहर को बॉम्बे कह रही हैं.

अमेय खोपकर ने X पर पोस्ट कर लिखा कि- अधिकारिक रूप से बॉम्बे का नाम मुंबई रखे जाने के 30 साल बाद भी, बॉलीवुड में कपिल शर्मा शो में अब भी सेलिब्रिटी मेहमान, दिल्ली आधारित राज्यसभा सांसद, शो के एंकर और कई हिंदी फिल्मों द्वारा बॉम्बे का उल्लेख किया जाता है. महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने 1995 और 1996 में आधिकारिक मंजूरी देने के बाद, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता से पहले इसका नाम मुंबई हो गया है. फिर भी, ये अनुरोध किया जा रहा है कि मुंबई के नाम का सम्मान के साथ उल्लेख किया जाए. 

कपिल के जवाब का इंतजार

एमएनएस सैनिक के इस पोस्ट ने नए डिबेट को जन्म दे दिया है. हालांकि अभी तक उनकी दी इस चेतावनी पर कपिल शर्मा की टीम से रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन देखना तो होगा कि इस अपील के बाद बॉलीवुड और टीवी जगत के सेलेब्स किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं.

मालूम हो कि कपिल का ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है. शो के हाल ही में एयर हुए एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने शिरकत की थी. शो में कपिल के साथ अर्चना पूरन सिंह, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी शामिल हैं. 

