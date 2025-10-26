बिग बॉस में मीका सिंह ने मचाया धमाल, सलमान खान संग किया डांस, कौन हुआ शो से बाहर?

Bigg Boss 19: बिग बॉस में रविवार का एपिसोड काफी धुआंधार होने वाला है. शो में मस्ती-मजाक की पाठशाला लगेगी. शनिवार को सलमान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई थी, मगर रविवार के एपिसोड में वो अपने खास अंदाज से फन एलीमेंट एड करते दिखेंगे, क्योंकि उनका साथ देने आ रहे हैं सिंगर मीका सिंह और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा. शो में सलमान संग मीका और सोनाक्षी को देखने के लिए फैंस भी सुपर एक्साइटेड हैं.

मीका सिंह ने जमाया रंग

दरअसल, मीका सिंह बिग बॉस में अपना गाना प्रमोट करने आए हैं. इस दौरान वो कंटेस्टेंट्स संग भी जमकर मस्ती करते दिखेंगे. प्रोमो वीडियो में देख सकते हैं कि मीका ने गाते-नाचते हुए शो में धमाकेदार एंट्री की. सलमान भी मीका संग थिरकते नजर आए. मीका ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि उन्होंने 'गुंडा' गाना बनाया है. उन्होंने सभी घरवालों संग खूब मस्ती की. उनके आने से शो का माहौल काफी लाइट हो गया. सभी घरवाले हंसते-खिलखिलाते नजर आए.

सोनाक्षी ने घरवालों को दिया स्पेशल टास्क

शो में सोनाक्षी सिन्हा ने भी खूब धमाल मचाया. उन्होंने घरवालों को एक खास टास्क दिया, जिसमें कंटेस्टेंट्स को बताना था कि उन्हें किसके इरादे टॉक्सिक लगते हैं? इस टास्क में तान्या ने मालती का नाम लिया और नीलम ने फरहाना को टारगेट किया, क्योंकि बीते कई दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही है.

Advertisement

कौन होगा शो से बेघर?

एपिसोड के अंत में सलमान खान एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट करेंगे. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस हफ्ते बिग बॉस में डबल एविक्शन होने वाला है. चर्चा है कि नेहल और बसीर अली शो से बाहर हो गए हैं. हालांकि, अभी तक दोनों के बेघर होने की कंफर्मेशन नहीं हुई है. आज रात के एपिसोड में खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई में बसीर और नेहल शो से बाहर हुए हैं या नहीं. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार.

---- समाप्त ----