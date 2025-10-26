scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस में मीका सिंह ने मचाया धमाल, सलमान खान संग किया डांस, कौन हुआ शो से बाहर?

बिग बॉस में रविवार का एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है. शो में मीका सिंह और सोनाक्षी सिन्हा एंट्री करेंगे. दोनों सितारों ने सलमान और कंटेस्टेंट्स संग खूब मस्ती की. प्रोमो वीडियो देख फैंस एपिसोड देखने के लिए सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
सलमान खान की कंटेस्टेंट्स संग मस्ती (Photo: x/ @HotstarReality)
सलमान खान की कंटेस्टेंट्स संग मस्ती (Photo: x/ @HotstarReality)

Bigg Boss 19: बिग बॉस में रविवार का एपिसोड काफी धुआंधार होने वाला है. शो में मस्ती-मजाक की पाठशाला लगेगी. शनिवार को सलमान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई थी, मगर रविवार के एपिसोड में वो अपने खास अंदाज से फन एलीमेंट एड करते दिखेंगे, क्योंकि उनका साथ देने आ रहे हैं सिंगर मीका सिंह और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा. शो में सलमान संग मीका और सोनाक्षी को देखने के लिए फैंस भी सुपर एक्साइटेड हैं. 

मीका सिंह ने जमाया रंग

दरअसल, मीका सिंह बिग बॉस में अपना गाना प्रमोट करने आए हैं. इस दौरान वो कंटेस्टेंट्स संग भी जमकर मस्ती करते दिखेंगे. प्रोमो वीडियो में देख सकते हैं कि मीका ने गाते-नाचते हुए शो में धमाकेदार एंट्री की. सलमान भी मीका संग थिरकते नजर आए. मीका ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि उन्होंने 'गुंडा' गाना बनाया है. उन्होंने सभी घरवालों संग खूब मस्ती की. उनके आने से शो का माहौल काफी लाइट हो गया. सभी घरवाले हंसते-खिलखिलाते नजर आए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Malti chahar ugly fight with Farrhana Bhatt
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन पर भड़के सलमान, बोले- आप बाहर... 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
नीलम के बाद अमाल से टूटा तान्या का रिश्ता? सिंगर ने बुलाया 'फेक', फूट-फूटकर रोईं  
सलमान खान (Photo: Instagram @colorstv)
BB: यूपी के छोरे पर फूटा सलमान का गुस्सा, डांट सुन सहमे मृदुल 
Salman Khan Bigg boss 19
BB: बसीर-नेहल की 'फेक लव स्टोरी' का सलमान ने किया पर्दाफाश? लगाई लताड़ 
Salman Khan bigg boss 19
घर का नया कैप्टन बना ये कंटेस्टेंट, तान्या को लेकर सलमान ने कही बड़ी बात 

सोनाक्षी ने घरवालों को दिया स्पेशल टास्क

शो में सोनाक्षी सिन्हा ने भी खूब धमाल मचाया. उन्होंने घरवालों को एक खास टास्क दिया, जिसमें कंटेस्टेंट्स को बताना था कि उन्हें किसके इरादे टॉक्सिक लगते हैं? इस टास्क में तान्या ने मालती का नाम लिया और नीलम ने फरहाना को टारगेट किया, क्योंकि बीते कई दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही है. 

Advertisement

कौन होगा शो से बेघर?

एपिसोड के अंत में सलमान खान एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट करेंगे. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस हफ्ते बिग बॉस में डबल एविक्शन होने वाला है. चर्चा है कि नेहल और बसीर अली शो से बाहर हो गए हैं. हालांकि, अभी तक दोनों के बेघर होने की कंफर्मेशन नहीं हुई है. आज रात के एपिसोड में खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई में बसीर और नेहल शो से बाहर हुए हैं या नहीं. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Buxar Election
    Advertisement