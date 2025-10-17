मनीषा रानी का टूटा घमंड, नहीं बन पाईं रियलिटी शो की विनर, गुस्से में छोड़ा फिनाले?

अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' को अपने पहले सीजन का विनर मिल चुका है. टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी शो जीतकर 30 लाख रुपये का इनाम अपने नाम कर चुके हैं. फिनाले एपिसोड के दौरान शो का हर कंटेस्टेंट नजर आया, जिन्होंने अर्जुन को मुबारकबाद दी. लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री बिहार की मनीषा रानी इस दौरान कहीं नजर नहीं आईं.

फिनाले एपिसोड में क्यों नहीं दिखीं मनीषा रानी?

मनीषा रानी की गैरमौजूदगी ने कई सवाल उठाए हैं. जब वो शो में 'पावर स्टार' पवन सिंह की जगह आई थीं, तब कई लोगों को उनसे उम्मीदें थीं. मनीषा सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी से कई लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं. ऐसे में जब उनकी 'राइज एंड फॉल' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री हुई, तब फैंस का उत्साह काफी बढ़ा.

एक्ट्रेस को शो में कई मौके भी दिए गए. उन्हें पहला मौका यही दिया गया कि वो पेंट हाउस में किसी का भी फॉल करा सकती हैं. मनीषा के पास एक अच्छा रूलर बनने के कई मौके थे. लेकिन उन्होंने अपने कमजोर खेल के चलते रूलर की कुर्सी गंवाई. वो कुछ वक्त तक बेसमेंट में वर्कर बनकर रहीं. मगर वहां भी उनका खेल कमजोर रहा और फिनाले से ठीक एक दिन पहले वो एलिमिनेट हो गईं.

घमंड के चलते डूबी मनीषा रानी की लुटिया?

मनीषा रानी जबसे शो का हिस्सा बनी थीं, तबसे उनका आत्मविश्वास काफी ऊपर था. जो बाद में जाकर घमंड का रूप ले गया. शो के दौरान उन्हें कई बार ये कहते हुए देखा गया कि वो ये शो जरूर जीतने वाली हैं. वीकेंड का पावरप्ले के दौरान मनीषा को ऐसा कहते हुए देखा गया था कि वो बतौर वाइल्ड कार्ड शो जरूर जीतेंगी.

एक्ट्रेस ने कहा कि वो इससे पहले भी एक शो वाइल्ड कार्ड बनकर जीत चुकी हैं. वो सबका भ्रम तोड़कर दिखाएंगी. एक्ट्रेस के फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके इस बयान का जमकर सपोर्ट किया था. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस कारण से वो शो से बाहर हुईं. मनीषा ने शो के दौरान अपने फैसलों से भी ऑडियंस को निराश किया और फिनाले से पहले वो कम वोट्स बटोर पाईं. कुल मिलाकर कहा जाए, तो 'राइज एंड फॉल' में मनीषा के घमंड ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है.

आरुष भोला संग करीबी नहीं आई मनीषा के काम

शो के दौरान मनीषा का लव एंगल भी देखा गया. उनकी करीबी यूट्यूबर आरुष भोला संग नजर आई, जो बाद में जाकर शो के फर्स्ट रनरअप बने. आरुष पहले दिन से ही फैंस के फेवरेट थे. ऐसे में जब मनीषा का नाम यूट्यूबर संग जुड़ा, तब ऑडियंस वो देखने में दिलचस्पी दिखाने लगी. उनके अलावा एक्ट्रेस बाली संग भी घुलती-मिलती दिखाई दी.

शो में एक लव-ट्रायगंल बना. लेकिन उसका फायदा आरुष के सिवाए किसी को नहीं मिला. बाली और मनीषा दोनों ही फिनाले से पहले शो को छोड़कर चले गए. जहां बाली ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपना दम दिखाया, वहीं मनीषा वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद शो का लेवल ऊपर करने में नाकामयाब रहीं. ऐसे में यही कुछ कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से मनीषा फिनाले एपिसोड में नजर नहीं आईं.

