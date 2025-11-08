scorecardresearch
 

'बिग बॉस' में बन रही नई जोड़ी, मालती को पसंद आए प्रणित मोरे? फैंस का है मानना

कॉमेडियन प्रणित मोरे की बिग बॉस हाउस में वापसी के बाद उनका नाम मालती चाहर से जोड़ा जा रहा है. फैंस ने ये नया कपल बनता हुआ नोटिस किया है. दोनों की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

प्रणित मोरे के आने से खुश मालती चाहर (Photo: Instagram @maltichahar)
शुक्रवार का एपिसोड बिग बॉस के घर में एक नया ट्विस्ट लेकर आया. घर में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो बीमारी के चलते बाहर हुए थे, अब वापस आ चुके हैं. उन्हें देखकर तान्या और फरहाना के अलावा बाकी सभी घरवाले खुश थे. गौरव खन्ना और मृदुल अपने दोस्त को वापस देखकर खुशी से झूम उठे. लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खुश क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती नजर आईं.

प्रणित की वापसी से चहकीं मालती चाहर

प्रणित मोरे के जाने के बाद, घर का माहौल काफी बदल चुका था. मालती चाहर काफी उदास हो गई थीं. वो कॉमेडियन को अपना दोस्त मानने लगी थीं. जब प्रणित घर में नहीं थे, तब भी मालती उनकी बातें करती थीं. उनका कहना था कि प्रणित घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं. अब चूंकि वो घर में वापस आ गए हैं, मालती भी इमोशनल हो गईं. उनका वीडियो वायरल है जिसमें मालती, प्रणित को गले लगाती हैं.

इसके अलावा मालती और प्रणित का एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अकेले में बैठकर बातें कर रहे हैं. इस दौरान मालती और प्रणित एकसाथ खाना खा रहे हैं और एक्ट्रेस प्रणित से कहती हैं कि जब वो चले गए थे, तब वो उन्हें बहुत याद कर रही थीं. लेकिन अब वो आ गए हैं, तब भी मालती उन्हें मिस कर रही हैं.

मालती आगे प्रणित से कहती हैं कि वो अपने अंदर दबी सारी बातों को एक्सप्रेस करें ताकि उन्हें कमजोर महसूस ना हो. हालांकि प्रणित मालती की बातों को हंसकर फिलहाल के लिए टाल देते हैं. फैंस को दोनों की बातचीत काफी क्यूट लगी. उनका मानना है कि मालती और प्रणित एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन उसे बयां नहीं कर पा रहे. 

मालती-प्रणित के बीच बढ़ रहीं नजदीकियां? 

एक बिग बॉस फैन ने दोनों की बातचीत पर लिखा, 'मालती बात कर रही थी और प्रणित ब्लश कर रहा था. जब प्रणित ने मालती से पूछा कि उसे सबकुछ कैसा लग रहा है? तब मालती ने जवाब में कहा कि शो या प्रणित. मालती कोशिश कर रही हैं कि प्रणित उसके लिए अपनी फीलिंग्स बयां करे.'

मालती और प्रणित की दोस्ती कुछ समय पहले ही बिग बॉस हाउस में हाइलाइट होनी शुरू हुई है. दोनों कई बार एकसाथ बैठे देखे गए हैं. प्रणित अपने सॉफ्ट नेचर से कई लोगों को पहले ही इंप्रेस कर चुके हैं. एक वक्त जब पूरा घर मालती के खिलाफ था, तब प्रणित उनके साथ खड़े थे, जिसके कारण उनकी दोस्ती और गहरी हुई थी. अब दोनों के बीच फाइनली क्या है, ये तो वही जानते हैं.

