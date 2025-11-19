scorecardresearch
 

'मेरे कैरेक्टर पर बोलेगा तो धो दूंगी', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का फूटा गुस्सा, शहबाज की लगाई क्लास

बिग बॉस 19 में चल रहे फैमिली वीक के बीच अब मालती चाहर और शहबाज के बीच लड़ाई हो गई है. शहबाज ने मालती पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अमाल से फुटेज लेती हैं. इस बात का मालती ने भी करारा जवाब दिया.

मालती चाहर को क्यों आया गुस्सा? (Photo: Instagram @maltichahar)
बिग बॉस 19 में चल रहे फैमिली वीक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के घरवालों के आने से शो में खुशियों का माहौल है. 3 महीनों के बाद अपने परिवार से मिलकर कंटेस्टेंट्स इमोशनल भी हो रहे हैं और खुशियां भी मना रहे हैं. लेकिन घर के हंसी-खुशी माहौल के बीच मालती चाहर और शहबाज बदेशा आपस में भिड़ गए. दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी-खोटी सुनाई. 

शहबाज को किस बात से हुई दिक्कत?

दरअसल, शहबाज को अशनूर और उनके पिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से दिक्कत हो रही थी. शहबाज इस बारे में गौरव खन्ना संग बात करते दिखे. ऐसे में गौरव ने शहबाज को समझाया कि अशनूर अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं. उन्होंने अशनूर के बारे में काफी गलत चीजें बोली हैं, इसलिए उनके पिता को उन बातों का बुरा लगना जायज है. 

गौरव खन्ना की इस बात से वहां मौजूद मालती चाहर भी सहमति जताती नजर आईं. मालती ने शहबाज से कहा कि उनका बिहेवियर ही उन्हें मुश्किल में डालता है. मालती ने शहबाज से ये भी कहा कि उन्होंने जो बोला है उसके लिए उन्हें थप्पड़ पड़ने चाहिए. पर मालती की इस बात पर शहबाज भड़क गए. वो गुस्से से बोले- अगर मैं कुछ कहूंगा तो तू रोने लगेगी. मेरा नेचर तुझसे बेहतर है. मुझे अपने नेचर पर गर्व है. 

अमाल से जोड़ा मालती का नाम

मालती के लिए शहबाज आगे बोले- तुझे हमेशा अटेंशन चाहिए होती है. पहले इसने तान्या से अटेंशन ली और अब हमसे ले रही है. जहां अमाल बैठता है वहीं बैठ जाती है. चिपकना होता है इसको बस अमाल के साथ. अमाल की वजह से दिखना है. 24 घंटे उससे चिपकी रहती है. 

शहबाज की ये बातें मालती को पसंद नहीं आईं. मालती ने कहा कि लड़कियों से सबसे ज्यादा शहबाज चिपकता है, लेकिन उन्होंने कभी शहबाज को लेकर इस तरह की बातें नहीं कहीं. 

मालती बोलीं- मेरे कैरेक्टर पर कुछ बोलेगा तो मैं धो दूंगी इसको. यहां पर कैरेक्टर असेसिनेशन सिर्फ लड़कियों का ही होता है, क्योंकि हम लड़कियां कभी इस चीज का इश्यू नहीं बनाती हैं. यही कर रहा है ये बेवकूफ आदमी और बचेगा नहीं ये इस चीज के लिए. 

शो में इससे पहले भी मालती चाहर का नाम अमाल मलिक संग जुड़ चुका है. शो में मालती ने कहा था कि वो अमाल को पहले से जानती हैं और उनसे कई बार मिल चुकी हैं. मालती के इस खुलासे के बाद कई लोगों को लगा था कि वो और अमाल एक दूसरे संग रिश्ते में हैं. हालांकि, सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं. 

