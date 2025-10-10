scorecardresearch
 

लाइमलाइट के लिए मालती चाहर ने बिग बॉस में मचाया बवाल, सबसे लिया पंगा, 'विलेन' बनकर जीत पाएंगी शो?

बिग बॉस 19 में मालती चाहर के कई कंटेस्टेंट्स से झगड़े हुए. सोशल मीडिया पर उन्होंने खलनायिका का टैग पा लिया है. फैंस के बीच उन्हें लेकर दो राय हैं. कुछ लोग मानते हैं कि मालती शो में एक्साइटमेंट लेकर आई हैं जबकि कुछ उनका बिहेवियर नापसंद कर रहे हैं.

मालती ने बिग बॉस में मचाया कोहराम (Photo: Instagram @maltichahar)
बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने आते ही अपना दम दिखा दिया है. ये शो में उनका पहला हफ्ता है. एक-एक दिन उन्होंने अपना गेम दिखाकर घर का माहौल गरमाया है. क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने कंटेस्टेंट्स की नाक में दम कर रखा है. वो हर किसी से पंगा ले रही हैं. लड़ाई-झगड़ों के अलावा उनकी मनमानी, टशन भी देखने को मिल रहा है. 

बिग बॉस में मालती के पंगे

सोशल मीडिया पर मालती को लोगों ने बीबी हाउस की खलनायिका का टैग दे डाला है. मालती को घरवालों के साथ बदतमीजी करते देखा गया है. उनकी फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना से जबरदस्त लड़ाई हुई. मालती का बर्ताव लोगों को ऑफेंड कर रहा है. उन्हें हाउस ड्यूटी नहीं करनी. अपकमिंग एपिसोड में मालती की फरहाना भट्ट संग कैटफाइट देखने को मिलेगी. मालती का शो में एग्रेसिव साइड देखकर लोगों को साफ समझ आ रहा है कि वो कैमरा पर दिखने और शो में अपनी जगह बनाने के लिए ये सब कर रही हैं. लेकिन क्या ऐसा कर वो गेम जीत पाएंगी?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मालती के गेम पर बंटा सोशल मीडिया

मालती को लेकर सोशल मीडिया दो ग्रुप्स में बंटा हुआ है. कुछ का मानना है कि मालती के आने से शो में रौनक आई है. बोरिंग गेम में मालती एक्साइटमेंट लेकर आई हैं. उन्होंने सोते हुए कंटेस्टेंट्स को जगाया है. लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जिसका कहना है कि मालती शो की बदतमीज कंटेस्टेंट में शुमार हो गई हैं. फरहाना भट्ट, नेहल के साथ मालती को कंपेयर किया जा रहा है. मालती के बिहेवियर से लोगों को तीखी मिर्ची लग रही है. एक्ट्रेस को विलेन का टैग लोग दे रहे हैं. उनका कहना है अगर मालती पॉजिटिव होकर भी गेम खेलती तब भी शो में नजर आतीं. लेकिन उन्होंने निगेटिव होकर लाइमलाइट में आना पसंद किया.

फैंस की नजरें ये जानने को लेकर है कि वो मालती को उनके 1 हफ्ते के फीडबैक पर क्या कहते हैं. दबंग खान का रिएक्शन ही उनका शो में आगे गेम कैसा होगा, इस पर फैसला करेगा. वैसे शो में कई वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी ऐसे आए जो पहले वीक सुपर एक्टिव रहे, बाद में उनका गेम फुस्स हो गया. मालती का गेम में फिलहाल तो पोटेंशियल दिख रहा है, आगे जाकर वो खिलाड़ी बनकर उभरेंगी या फिर फ्लॉप साबित होगी, जल्द मालूम पड़ेगा. 

