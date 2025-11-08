scorecardresearch
 

हॉस्पिटल में भर्ती माही विज, शूट पर जाने को तरसीं, बोलीं- मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट...

माही विज बीते दिन अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुई थीं. उन्हें तेज बुखार हुआ था. फैंस एक्ट्रेस के लिए काफी परेशान हुए थे और उन्हें अपनी दुआ भेज रहे थे. अब माही ने अपनी हेल्थ अपडेट शेयर की है.

माही विज की कैसी है तबीयत? (Photo: Instagram @mahhivij)
माही विज की कैसी है तबीयत? (Photo: Instagram @mahhivij)

टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफी मुश्किलों से गुजर रही हैं. उनकी तलाक की खबरें इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं. मगर बीते दिन शुक्रवार को उनकी अचानक बीमार पड़ने की खबर ने सभी को हैरान किया. माही गुरुवार के दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुईं क्योंकि उन्हें तेज बुखार था. 

माही विज की कैसी है तबीयत?

माही विज की हालत जानने के बाद, फैंस के बीच एक चिंता का माहौल पैदा हो गया. सभी उनके लिए दुआ करते रहे कि वो जल्द ठीक हो जाएं. एक्ट्रेस की जिंदगी में पिछले दिनों से काफी उथल-पुथल मची हुई थी. ऐसे में फैंस का मानना था कि माही की तबीयत शायद इन्हीं कारणों से खराब हुई हो. 

मगर अब माही ने खुद हॉस्पिटल से अपना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बीमारी का असली कारण साझा कर रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्हें वायरल बुखार है, लेकिन ये कोई साधारण वायरल नहीं था. वो इस समय ठीक नहीं हैं और अपने काम पर भी लौट नहीं पा रही हैं. मालूम हो कि माही लगभग 9 सालों बाद टीवी पर वापसी कर रही थीं. लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत काफी खराब हो गई.

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

माही ने वीडियो में कहा, 'हाय दोस्तों, मैं आपको अपनी सेहत के बारे में अपडेट दे रही हूं. आज सुबह मुझे फिर से बुखार और कंपकंपी हुई. मेरा डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड नेगेटिव आया है. ये गंभीर वायरल है. मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं शूटिंग पर नहीं जा पा रही हूं. मुझे शूटिंग पर जाना ही है. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. मैंने इसमें बहुत मेहनत की है. बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना. मेरे जल्द ठीक होने और शूटिंग पर जाने के लिए दुआ करना.'

किस सीरियल में नजर आएंगी माही?

माही ने वीडियो में आगे बताया है कि वो शनिवार तक ठीक होने की पूरी उम्मीद कर रही हैं. उनका मकसद है कि वो संडे के दिन अपने सीरियल के शूट पर पहुंच सकें. माही ने अंत में फैंस और दोस्तों को भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की. बता दें कि माही विज कलर्स टीवी के शो 'सहर होने को है' में नजर आएंगी. फिलहाल शो की शूटिंग अभी जारी है, माही ने खुद इसका एक प्रोमो रिलीज करके अपना कमबैक अनाउंस किया था. एक्ट्रेस की ये अनाउंसमेंट उनके तलाक की खबरों के बीच आई थी. 

---- समाप्त ----
