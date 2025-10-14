scorecardresearch
 

9 साल से टीवी से दूर मशहूर एक्ट्रेस, नहीं मिल रहा था काम, पार्थ समथान संग करेगी कमबैक

टीवी इंडस्ट्री में नकुशा किरदार से फेमस माही विज अब 9 साल बाद छोटे पर्दे पर कमबैक को तैयार हैं. खबर है कि वो पार्थ समथान के साथ सहर होने को है शो में नजर आएंगी. एक्ट्रेस पहले बता चुकी हैं कि उन्हें लंबे समय से कोई काम के ऑफर्स नहीं मिल रहे थे.

9 साल बाद कमबैक कर रहीं माही विज (Photo: Instagram @mahhivij)

टीवी के हिट शो बालिका वधू में 2016 में आखिरी बार लीड रोल में नजर आईं एक्ट्रेस माही विज अब एक बार फिर नए शो के साथ बड़ी वापसी करने जा रही हैं. माही अपने करियर में कई हिट शोज और यादगार किरदार निभा चुकी हैं. एक्ट्रेस एक बार फिर से छोटे पर्दे पर लंबे समय बाद नए जोश के साथ लौट रही हैं.

माही का कमबैक

माही जिस शो से 9 साल बाद कमबैक करने वाली हैं, वो एक मुस्लिम पृष्ठभूमि पर आधारित है, और खबर है कि पार्थ समथान इसमें लीड रोल दिखेंगे. फिलहाल शो का नाम "सेहर होने को है" रखा गया है.

शो से जुड़े एक सोर्स की माने तो, ‘सेहर होने को है’ एक मां-बेटी की कहानी है जिसमें माही अहम किरदार में हैं. हमें लगा कि माही इस रोल के लिए बिल्कुल सही हैं, और हमें खुशी है कि उन्होंने ये शो एक्सेप्ट कर लिया है. शुरुआती कुछ एपिसोड्स लखनऊ में शूट किए जाएंगे क्योंकि कहानी वहीं की पृष्ठभूमि पर आधारित है. टीम कुछ दिनों में ‘नवाबों के शहर’ रवाना होगी.”

माही को नहीं मिल रहे थे ऑफर्स?

हालांकि माही ने इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है. लेकिन कुछ महीने पहले हुई एक बातचीत में, माही ने बताया था कि उनके पास काम के कोई ऑफर्स नहीं आ रहे हैं. जब उनसे उनके टीवी से दूर रहने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, “मुझे नहीं पता कि अच्छा कंटेंट आ रहा है या बुरा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं आया. लोगों को लगा कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे काफी समय से कोई ऑफर नहीं मिला.”

मां बनने के बाद एक्टिंग से हुई थीं दूर?

जब उनसे पूछा गया कि वो खुद को एक्टर, मां या इन्फ्लुएंसर में से क्या चुनेंगी, तो माही ने कहा था, “ऐसा नहीं है कि इनमें से एक को ही चुनना है. मैं कहूंगी तीनों, क्योंकि तीनों ने मुझे जीवन में अलग-अलग पहचान दी है. अगर मैं एक्टर नहीं भी होती, तो भी मैं कुछ ऐसा करती जिससे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत रहूं. मैं अपनी बेटियों से भी यही कहती हूं कि वो हमेशा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें ताकि उन्हें जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े.”

माही ने कैसी लागी लगन, शुभ कदम, लागी तुझसे लगन जैसे टीवी शोज में काम किया है. वो झलक दिखला जा 4 का भी हिस्सा रही हैं और नच बलिए 5 की विजेता भी रही हैं. माही को आज भी उनके किरदार नकुशा के लिए जाना जाता है.

---- समाप्त ----
