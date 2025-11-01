scorecardresearch
 

माही विज ने जय भानुशाली से एलिमनी में मांगे 5 करोड़? दिया जवाब, बोलीं- रास्ते अलग होते हैं...

जय भानुशाली और माही विज के तलाक की अफवाहें फैन्स को हैरान कर रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि माही ने जय से तलाक के लिए मोटी रकम मांगी है. अफवाहों और कयासों के बीच माही ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने वीडियो शेयर कर एलिमनी का सच बताया है.

माही विज ने बताया एलिमनी का सच (Photo: Instagram @mahhivij)
जय भानुशाली और माही विज टेलीविजन के पॉपुलर कपल हैं. दोनों को फैन्स को बेशुमार प्यार मिलता आया है. पिछले कुछ वक्त से इनकी शादी में अनबन की खबरें हैं. ऐसी चर्चा है कि दोनों 14 साल की शादी के बाद तलाक ले रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि दोनों ने जुलाई और अगस्त 2025 के बीच तलाक फाइनल कर लिया है. अब माही ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है. 

माही का 5 करोड़ एलिमनी पर रिएक्शन
सोशल मीडिया पर माही विज और जय भानुशाली के टूटते रिश्ते पर बात हो रही है. ये भी कहा गया कि माही ने एलिमनी में 5 करोड़ रुपये लिए हैं. एक्ट्रेस ने एलिमनी पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जब प्रूफ हो, तब बात कीजिए.

मुझे एलिमनी ही समझ नहीं आता. मेरे लिए, अगर एक इंसान पैसे कमाता है, तो एक औरत का उस पर हक नहीं बनता. जब आप रिश्ते से अलग हो जाते हो. मैं ये बात अपने लिए नहीं, समाज के लिए, एक औरत के तौर पर कह रही हूं. मुझे लगता है वो पैसे उस इंसान के हैं जिसने कमाए हैं.﻿

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी देखभाल खुद कर सकता है. तो बहुत अच्छी बात है. एलिमनी सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए सही है, जिन्होंने कभी काम नहीं किया. माही ने यह भी कहा कि जो औरतें काम करने में सक्षम हैं, उन्हें खुद मेहनत करनी चाहिए. अपने पिता या पति के पैसों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद फाइनेंशली स्वतंत्र बनना चाहिए. 

अफवाहों पर मत करो यकीन 
माही ने आगे कहा, जब रास्ते अलग हो जाते हैं, तो अपना खुद कमाओ. जब साथ में हो, तब भी हर लड़की को फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ना कि अपने पिता या पति के पैसों पर डिपेंडेंट. एलिमनी के बारे में, जब तक आप लोग मेरे मुंह से नहीं सुनते, किसी न्यूज पर मत जाओ. ﻿

एक्ट्रेस ने यह साफ नहीं बताया कि वो और जय सच में तलाक ले रहे हैं या नहीं. उन्होंने कहा, कृपया तब तक किसी खबर पर विश्वास मत कीजिए, जब तक मैं खुद न कहूं. हमारी, हमारे बच्चों, परिवार और माता-पिता की प्राइवेसी का सम्मान करें. हमें अकेला छोड़ दें. अगर हमें कभी कुछ बताने की जरूरत महसूस होगी, तो हम खुद बताएंगे. जय मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा. वो मेरे बच्चों के लिए एक शानदार पिता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. 

जय और माही ने 2011 में शादी की थी. दोनों तीन बच्चों के माता-पिता हैं. कपल ने राजवीर और खुशी को गोद लिया था. जबकि तारा का जन्म IVF के जरिए हुआ था. 

