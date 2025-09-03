'क्योंकि सास भी बहू थी' 90 के दशक का लोकप्रिय शो था. इस शो ने दर्शकों को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया, बल्कि दिलों में अपनी जगह भी बनाई. ऐसी जगह जिसकी कमी को आज तक कोई सीरियल नहीं भर पाया है. 'क्योंकि...' से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थीं. एकता कपूर ने जब इसके दूसरे सीजन का ऐलान किया, तो मानों लोगों के दिलों में बसीं पुरानी यादें ताजा हो गईं.

दर्शक एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना फेवरेट शो देखने के लिए तैयार हो गए. शो 29 जुलाई को ऑनएयर हुआ. पहले एपिसोड ने फैन्स की आंखों में आंसू ला दिए. एक पल को ऐसा लगा मानों हम 25 साल पहले वाले जिंदगी जी रहे हों. लेकिन जैसे-जैसे शो की कहानी आगे बढ़ी, अरमानों पर पानी फिरता चला गया. शो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एकता की टीम के पास नई स्टोरी लाइन बची ही नहीं. मेकर्स 'अनुपमा' शो को कॉपी कर रहे हैं.

क्या अनुपमा पार्ट 2 बन रहा है क्योंकि 2...?

इसमें कोई दोराय नहीं है कि 'क्योंकि...' का पहला एपिसोड काफी इमोशनल था. पहले एपिसोड से लोगों ने शो से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया, लेकिन अब शो में नए किरदारों की एंट्री हुई है. नए किरदारों के साथ शो में कई नए ट्विस्ट आ रहे हैं. नोइना (बरखा बिष्ट) ने मिहिर विरानी (अमर उपाध्याय) का ऑफिस जॉइन किया है.

मिहिर ना चाहते हुए भी तलाकशुदा नोइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. नोइना के मन में भी मिहिर के लिए भावनाएं जाग रही हैं. ये सब देखकर आपको 'अनुपमा' सीरियल के शुरुआती दिन याद आते हैं. इसलिए दर्शक शो की कहानी को लेकर मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं.

क्या बोले दर्शक?

शो का प्रोमो देखने के बाद दर्शकों का कहना है कि मिहिर दूसरा वनराज बन रहा है. वहीं नोइना का किरदार काव्या की तरह दिखाया जा रहा है. स्टोरी प्लॉट सेम लग रहा है. वनराज और काव्या की लव स्टोरी भी ऑफिस से शुरू हुई थी. वहीं मि‍हिर और नोइना का रिश्ता भी ऑफिस से शुरू हुआ है. जैसे अनुपमा अपने बच्चों में बिजी थी. वैसे तुलसी भी परिवार और बच्चों में बिजी है.

यही नहीं. मिहिर का एटीट्यूड और बात करने का स्टाइल भी वनराज जैसा दिख रहा है. कुछ यूजर्स ने कहा कि वही स्टोरी रिपीट क्यों कर रहे हो. कुछ नया दिखाओ.

यही वजह है कि 'अनुपमा' शो 2.3 रेटिंग के साथ टीआरपी में नंबर वन बना हुआ है. वहीं पिछले हफ्ते 'क्योंकि...' 1.9 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया था. अगर सच में ऐसा ही चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं, जब दूसरे सीरियल की तरह 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीआरपी से बाहर निकलकर बंद हो जाएगा. सच कहा ना?

