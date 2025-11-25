scorecardresearch
 

क्रिकेटर की बहन मालती चाहर को लेस्बियन बुलाने का कुनिका सदानंद को पछतावा, बोलीं- मेरी गलती थी

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने अपने सफर, गेमिंग स्टाइल और विवादों पर खुलकर बातचीत की. कुनिका ने अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग को लेकर सफाई दी. मालती चाहर को लेस्बियन कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती थी.

बिग बॉस में हुई कंट्रोवर्सी पर कुनिका ने दी सफाई (Photo: Screenshot)
टॉप रियलिटी शो बिग बॉस 19 से कुनिका सदानंद बाहर हो चुकी हैं. फिनाले से बस दो हफ्ते पहले ही वो एविक्ट हुई हैं. उनका जाना घरवालों को शॉक्ड कर गया था. सलमान ने वीकेंड का वार में कुनिका की जर्नी और शो में उनके गेम की तारीफ की थी. एक्ट्रेस ने शो में शेरनी की तरह गेम खेला था. किचन में उन्होंने खूब खाना बनाया. कुनिका ने शो से निकलने के बाद अपने सफर और कंट्रोवर्सी पर बात की है. 

मालती को लेस्बियन बुलाने पर क्या बोलीं?
कुनिका ने टेली चक्कर संग बातचीत में अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग और मालती चाहर को लेस्बियन बुलाने पर रिएक्ट किया है. मालती के मुद्दे पर कुनिका ने कहा- मैं वहां पर गलत थी. वो जरूरी है, मुझे खुद को करेक्ट करना चाहिए था. जहां तक मालती के बसीर की सेक्सुअलिटी पर बात करने का मुद्दा है दो गलत मिलाकर सही नहीं हो सकते. अगर उन्होंने गलत बोला तो मुझे भी गलत बोलना है, ऐसा नहीं होता है. मेरा मालती को लेस्बियन बुलाना लोगों ने शायद जजमेंट की तरह देखा. लेकिन मालती ने बसीर से उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल पूछा था. तो वो दोनों चीजें अलग हैं. मुझे दोनों बातों को लेकर डिफरेंस मालूम होना चाहिए.


अशनूर को नहीं किया बॉडीशेम- कुनिका

एक्ट्रेस ने कहा कि वो अशनूर को बॉडीशेम नहीं कर रही थीं. उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने नीलम को ऐसा करने से रोका नहीं. मैंने बस इतना कहा था कि मेरी 13 साल की पोती को भी पता है क्या खाना है. वो कहती हैं- मुझे लगता है बॉडीशेमिंग तब होती है जब इंसान सामने होता है. शायद पब्लिक को लगा होगा कि हम किसी की बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन वो खराब था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. 

कुनिका की बात करें तो फैमिली वीक में उनका बेटा अयान आया था. कुनिका का बेटा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बीते वीकेंड का वार में कुनिका के बेटे अयान का स्वंयवर भी रखा गया था. फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अशनूर कौर के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन हुआ. इस टास्क में अशनूर ने बाजी मारी थी. कुनिका ने शो में कहा था कि वो अशनूर जैसी बहू चाहती हैं.

