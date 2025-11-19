महीनों बाद पोतियों से मिलकर रो पड़ीं कुनिका, बेटे ने लगाया गले, हुआ इमोशनल

बिग बॉस 19 फिनाले के करीब है. 14 दिन बाद शो को उसका विनर मिलने वाला है. फिनाले से पहले कंटेस्टेंट के लिए फैमिली वीक रखा गया. फैमिली वीक अशनूर कौर और कुनिका सदानंद के लिए काफी इमोशनल रहा. बिग बॉस में कुनिका अपनी पोतियों से मिलकर इमोशनल हो गईं. आइए जानते हैं कि कुनिका के लिए फैमिली वीक कैसा रहा.

पोतियों को देखकर इमोशनल हुईं कुनिका

सोशल मीडिया पर बिग बॉस का नया प्रोमो शेयर किया गया है. प्रोमो में कुनिका सदानंद की पोतियों की सरप्राइज एंट्री देखने को मिलती है. फैमिली वीक में बेटे अयान के बाद बिग बॉस हाउस में कुनिका की पोतियां उनसे मिलने पहुंचीं. महीनों बाद पोतियों को देखकर एक्ट्रेस इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं.

शो में दादी और उनकी पोतियों के बीच का प्यारा सा रिश्ता देखने को मिला. कुनिका की पोतियां दौड़ती हुई उनसे मिलने आईं और दादी को गले लगाया. मां और भतीजियों को इमोशनल देखकर अयान भी अपने आंसू नहीं रोक पाते. कुनिका और उनकी पोतियों के साथ अयान भी रो पड़ते हैं.

इमोशनल कर गया प्रोमो

प्रोमो देखने के बाद शो के फैन्स बेहद इमोशनल दिखे. एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि कुनिका ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है. अन्य ने लिखा कि बिग बॉस ने इमोशनल कर दिया है. कई लोग कह रहे हैं कि कुनिका जो प्यार अपने पतियों से नहीं पा सकीं, वो प्यार उन्हें अपने बच्चों से मिल रहा है.

टूटी दो शादियां

एक वक्त पर कुनिका सदानंद बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार थीं. लेकिन उनकी जिंदगी में उथल-पुथल हुई, जिसके बाद उन्हें अपने एक्टिंग करियर पर ब्रेक लगाना पड़ा. कुनिका ने दो शादियां की थीं, जिससे उन्हें दो बेटे हुए, लेकिन एक्ट्रेस की दोनों शादियां असफल रहीं. पर कुनिका ने हार नहीं मानी. वो आज भी सच्चे प्यार की तलाश में हैं.

कुनिका तीसरी शादी के लिए भी तैयार हैं. अब देखना होगा कि शो खत्म होने के बाद वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस मोड़ पर ले जाती हैं.

