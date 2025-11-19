scorecardresearch
 

Feedback

महीनों बाद पोतियों से मिलकर रो पड़ीं कुनिका, बेटे ने लगाया गले, हुआ इमोशनल

बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले फैमिली वीक में कुनिका सदानंद की पोतियों ने सरप्राइज एंट्री ली, जिससे एक्ट्रेस खुश हो उठीं. शो में दादी-पोतियों के बीच प्यार और जुड़ाव देखने को मिला.

Advertisement
X
घरवालों से मिलकर रोईं कुनिका सदानंद (PHOTO: Screengrab)
घरवालों से मिलकर रोईं कुनिका सदानंद (PHOTO: Screengrab)

बिग बॉस 19 फिनाले के करीब है. 14 दिन बाद शो को उसका विनर मिलने वाला है. फिनाले से पहले कंटेस्टेंट के लिए फैमिली वीक रखा गया. फैमिली वीक अशनूर कौर और कुनिका सदानंद के लिए काफी इमोशनल रहा. बिग बॉस में कुनिका अपनी पोतियों से मिलकर इमोशनल हो गईं. आइए जानते हैं कि कुनिका के लिए फैमिली वीक कैसा रहा. 

पोतियों को देखकर इमोशनल हुईं कुनिका
सोशल मीडिया पर बिग बॉस का नया प्रोमो शेयर किया गया है. प्रोमो में कुनिका सदानंद की पोतियों की सरप्राइज एंट्री देखने को मिलती है. फैमिली वीक में बेटे अयान के बाद बिग बॉस हाउस में कुनिका की पोतियां उनसे मिलने पहुंचीं. महीनों बाद पोतियों को देखकर एक्ट्रेस इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं. 

शो में दादी और उनकी पोतियों के बीच का प्यारा सा रिश्ता देखने को मिला. कुनिका की पोतियां दौड़ती हुई उनसे मिलने आईं और दादी को गले लगाया. मां और भतीजियों को इमोशनल देखकर अयान भी अपने आंसू नहीं रोक पाते. कुनिका और उनकी पोतियों के साथ अयान भी रो पड़ते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Ashnoor Kaur father enters bigg boss house in Family week
अशनूर के पिता को कुनिका ने बुलाया 'समधी', 'बिग बॉस' में रिश्ता हुआ पक्का! 
कुनिका सदानंद (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)
21 साल की अशनूर को बहू बनाएंगी कुनिका? बेटे के सामने रखा रिश्ता 
Malti Chahar
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को कुनिका ने बताया लेस्बियन, भड़के रोहित शेट्टी 
Malti chahar bond with pranit more impresses fans
'वो लेस्बियन है', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन की सेक्सुअलिटी पर उठे सवाल 
Ashnoor Abhishek
तलाकशुदा Abhishek के प्यार में Ashnoor, कुनिका ने उठाए सवाल! 

इमोशनल कर गया प्रोमो 
प्रोमो देखने के बाद शो के फैन्स बेहद इमोशनल दिखे. एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि कुनिका ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है. अन्य ने लिखा कि बिग बॉस ने इमोशनल कर दिया है. कई लोग कह रहे हैं कि कुनिका जो प्यार अपने पतियों से नहीं पा सकीं, वो प्यार उन्हें अपने बच्चों से मिल रहा है. 

Advertisement

टूटी दो शादियां 
एक वक्त पर कुनिका सदानंद बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार थीं. लेकिन उनकी जिंदगी में उथल-पुथल हुई, जिसके बाद उन्हें अपने एक्टिंग करियर पर ब्रेक लगाना पड़ा. कुनिका ने दो शादियां की थीं, जिससे उन्हें दो बेटे हुए, लेकिन एक्ट्रेस की दोनों शादियां असफल रहीं. पर कुनिका ने हार नहीं मानी. वो आज भी सच्चे प्यार की तलाश में हैं. 

कुनिका तीसरी शादी के लिए भी तैयार हैं. अब देखना होगा कि शो खत्म होने के बाद वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस मोड़ पर ले जाती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement