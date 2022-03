Vivek Agnihotri से मांगे गये 25 लाख रुपये? KRK ने बताया Kapil के शो पर क्यों नहीं हुआ The Kashmir Files का प्रमोशन

बात राजनीति की हो या बॉलीवुड सेलेब्स की, फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) से टिप्पणी करे बिना नहीं रहा जाता है. इलेक्शन पर ट्वीट करने के बाद अब KRK विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) और कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के मैटर में कूद पड़े हैं. ना... ना... इस बार केआरके ने अपनी बात ट्वीट में नहीं, बल्कि वीडियो बनाकर कही है. आखिर इतनी लंबी बातें चंद शब्दों के ट्वीट में करते भी तो कैसे?

कपिल शर्मा V/s विवेक अग्निहोत्री

कुछ वक्त पहले ही विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट के जरिये द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) पर उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को 'ना' प्रमोट करने का आरोप लगाया. विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं. इसके बाद कपिल ने एक यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कभी एक तरफा स्टोरी में विश्वास नहीं करना चाहिये. मतलब दाल में कुछ काला जरूर है.

ये तो बात हुई कपिल शर्मा और विवेक अग्निहोत्री की. अब बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर केआरके का क्या कहना है. वीडियो में सबसे पहले KRK विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं. इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिये ये शो कपिल शर्मा का नहीं है. कपिल शर्मा सिर्फ एक्टिंग करके पैसे लेता है और घर चला जाता है. इसलिये ये कपिल शर्मा के हाथ में नहीं है कि शो पर कौन आयेगा और कौन नहीं.

Bhojpuri Holi Song 2022: होली पर 'मीठा रंग' लिये जुदा हुई Khesari Lal Yadav-Akshra Singh की जोड़ी, Video

सोनी टीवी ने मांगे 25 लाख

वीडियो में आगे केआरके दावा करते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की पीआर टीम ने सोनी टीवी से कपिल शर्मा के लिये अप्रोच किया गया होगा. इस दौरान सोनी टीवी वालों ने उनसे 25 लाख रुपये मांग लिये. ये बात जानने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने कहा होगा कि उनकी फिल्म तो कम बजट की है. वो प्रमोशन के लिये इतने पैसे कहां से लायेंगे. उनकी फिल्म का प्रमोशन फ्री में होना चाहिये. बस इसी बात पर विवेक भाई खफा हो गये और सोशल मीडिया पर न्यूज दे दी.

Radhe Shyam Review: बड़े बजट से कुछ नहीं होता, कहानी भी जरूरी, फेल हुए प्रभास!

केआरके का कहना है कि Sony Tv हर फिल्म प्रमोशन के लिये 25 लाख रुपये चार्ज करता है. इस बात में कितनी सच्चाई है. वो अब तक किसी को पता नहीं है. वैसे केआरके ने हमेशा की तरह अपनी बात कह दी. अब ये सच है या झूठ इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं.