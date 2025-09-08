कीकू शारदा को सताई सेहत की चिंता, कम करना चाहते हैं वजन, बोले- 20-25 किलो...

कॉमेडियन-एक्टर कीकू शारदा ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शूटिंग खत्म की है. अब वो रियलिटी टीवी शो में वापस कदम रख चुके हैं. वे अमेजन एमएक्स प्लेयर के 42-एपिसोड वाले कम्पेटिटिव रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं. इस शो से कीकू लगभग 11 साल बाद फिक्शन जॉनर में वापसी कर रहे हैं.

रिएलिटी शो में रखा कदम

कीकू ने इस बारे में बात की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मुंबई मिरर से उन्होंने बताया कि, “मैं लंबे समय बाद फिर से एक रियलिटी शो में आ रहा हूं. मुझे 'राइज एंड फॉल' का फॉर्मेट दिलचस्प लगा और मैंने खुद को चुनौती देना चाहा. मैं ज्यादा सोशल नहीं हूं, और वक्त के साथ मेरा एंटीसोशल होना बढ़ा है, इसलिए यह शो मेरे लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव होगा. चूंकि यह शो सिर्फ छह हफ्तों का है, इसलिए मैंने सोचा यह संभालना आसान है और इसे करने लायक है. उम्मीद करता हूं कि मैं इसमें टिक पाऊंगा.”

प्रोफेशनल फैसलों के अलावा, कीकू अब अपनी सेहत और शारीरिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं. कीकू जो कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वे बताते हैं कि स्क्रीन पर उनकी छवि बड़ी और हल्की-फुल्की होती है, लेकिन वे शरीर के वजन और स्वास्थ्य के बारे में भी सोचते हैं.

Advertisement

ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कीकू

कीकू ने कहा कि, “जब मैं FIR या द कपिल शर्मा शो के शुरुआत में था, तब मैं काफी हल्का था. मैं कभी सिक्स-पैक वाला आदमी नहीं बनूंगा, न ही ऐसा बनने की इच्छा रखता हूं. फिर भी, उम्र के साथ वजन कम करना जरूरी है क्योंकि यह सबसे अच्छी शारीरिक स्थिति नहीं है. मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इससे मेरे कॉमिक एक्टिंग पर क्या असर पड़ेगा. और अगर मैं 20-25 किलोग्राम वजन कम भी कर लूं, तो भी मेरा वजन ज्यादा रहेगा. मैंने थोड़ा ज्यादा वजन बढ़ा लिया है, इसलिए अगले कुछ महीनों या साल में जरूर वजन कम करने का प्लान है.”

हाल ही में कहा जा रहा था कि कीकू की कृष्णा अभिषेक से अनबन हो गई है, इस वजह से वो कपिल शर्मा का साथ छोड़ रहे हैं. हालांकि ये कोरी अफवाह निकली, क्योंकि कीकू ने खुद बताया कि जिस वायरल वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा था वो महज सेट पर हुआ एक मजाक था.

---- समाप्त ----