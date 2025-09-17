कॉमेडी का बड़ा नाम, रियलिटी शो में क्यों कमजोर पड़े कीकू शारदा, क्यों दब गई बुलंद आवाज?

कॉमेडियन कीकू शारदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और वन लाइनर्स के लिए फेमस हैं. कपिल शर्मा शो में वो अलग-अलग कैरेक्टर्स के जरिए फैन्स को लगातार एंटरटेन करते आए हैं. कीकू ने जब ऐलान किया कि वो अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनके फैन्स के बीच खुशी का माहौल था. फैन्स देखना चाहते थे जो कीकू अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाते हैं. वो रियलिटी शो में क्या कमाल करते हैं. लेकिन अफसोस कीकू अपने फैन्स को निराश करते दिख रहे हैं.

रियलिटी शो में क्यों फीके पड़े कीकू शारदा?

कीकू शारदा का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. ये स्माइल तब भी बरकरार थी जब उन्होंने राइज एंड फॉल में एंट्री ली. शो में कॉमेडियन का पहला और दूसरा दिन नॉर्मल था. लेकिन तीसरे दिन से फैन्स उम्मीद करने लगे कि वो कुछ करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शो में कीकू की दमदार आवाज फीकी पड़ती दिखी.

वो जिस तरह का मैजिक अपनी कॉमेडी से चलाते थे. वो मैजिक शो में मिसिंग दिखा. पवन सिंह, धनश्री वर्मा, अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी और आदित्य नारायण जैसी पर्सनैलिटी के आगे वो कमजोर नजर आए. जहां पर ओपिनियन रखने की बारी आती है, तो वो आहिस्ता से अपनी बात कहते हैं. इतना आहिस्ता कि लोगों के कानों तक उनके शब्द पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

कई बार वो मुद्दे पर खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए कह नहीं पाते. इसलिए शायद लोग उन्हें हल्के में लेते हैं. बात नॉमिनेशन की होती है, तो सबकी जुबां पर पहला नाम उनका होता है. हर कोई उन्हें आसान सा टारगेट समझता है. कमाल की बात ये है कि जिन बातों का उन्हें बुरा मानना चाहिए. वो उसे हंस कर छोड़ देते हैं. ताकि उनके रिश्ते ना बिगड़ें.

स्टार्स की पावर से डरते हैं कीकू?

कीकू शारदा वो नाम हैं जिनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हैं. रियलिटी शो से बाहर उनकी जो दुनिया है. वहां वो हर बात पर अपनी राय रखते हैं. लेकिन राइज एंड फॉल में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को कम आंक रहे हैं. शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो भोजपुरी स्टार और टीवी एक्टर के आगे कम हैं.

ऐसा नहीं है कि उनमें दम नहीं है. या उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है. शो में होने वाले टास्क में भी वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं. लेकिन बस वो खुलकर खेल नहीं रहे हैं. ना ही लोगों को उनकी असलियत बता रहे हैं.

कीकू हर किसी की हां में हां मिला देते हैं. शायद वो हर किसी की नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहते हैं. इसलिए लोगों को लगता है कि कीकू भाई को कुछ भी कह दो. ये बुरा नहीं मानेंगे. अभी भी फैन्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अच्छा खेल सकते हैं. देखते हैं कि वो शो में क्या कमाल करते हैं.

