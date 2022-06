Khatron Ke Khiladi 12: शिल्पा शेट्टी के गाने पर जन्नत जुबैर-शिवांगी जोशी का धमाकेदार डांस, फैंस बोले- सीता-गीता रॉक्स...

खतरों के खिलाड़ी 12 शो की शूटिंग जोरों पर चल रही हैं. सभी सेलेब्स साउथ अफ्रीका के केप टाउन में अपने डर का सामना कर रहे हैं. मुश्किल स्टंट्स करने के साथ सभी सेलेब्स एक दूसरे संग जमकर मस्ती भी कर रहे हैं. लेकिन इन सबमें शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर की दोस्ती के चर्चे सबसे ज्यादा हैं.

शिवांगी और जन्नत ने किया धमाकेदार डांस

शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर खतरों के खिलाड़ी 12 में एक दूसरे संग खूब धमाल मचा रही हैं. दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं और फैंस के साथ अपने इंस्टा पोस्ट के जरिए अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रही हैं.

जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी ने अब केप टाउन की खूबसूरत लोकेशन के बीच शिल्पा शेट्टी के मोस्ट पॉपुलर पैपी सॉन्ग Shut Up & Bounce पर जमकर डांस किया. दोनों फुल ऑन जोश के साथ शिल्पा शेट्टी के हुक स्टेप को भी फॉलो करती हैं. जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी को एक साथ यूं धमाकेदार तरीके से डांस करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

फैंस ने जन्नत और शिवांगी को बताया सीता-गीता....

जन्नत और शिवांगी का डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो को तो अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. जन्नत और शिवांगी के डांस पर फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- #shinat seeta Geeta ❤️😍, And this Seeta Geeta duo have my dil ❤, SEETA GEETA ROCKSS ❤️.

खतरों के खिलाड़ी 12 शो की बात करें तो इस हर बार की तरह इस बार भी टीवी की दुनिया के कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए हैं. जन्नत और शिवांगी के अलावा शो में रुबीना दिलैक, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, तुषार कालिया समेत के कई पॉपुलर सेलेब्स नजर आएंगे.