गौरव खन्ना ने बिग बॉस में पहली बार बनाया खाना, अभिषेक बजाज से हुए नाराज, दोस्ती में आएगी दरार?

कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में करीबन 10 हफ्तों बाद वो हुआ है, जिसका फैंस और कंटेस्टेंट्स को कबसे इंतजार था. सेलेब्रिटी मास्टरशेफ के विनर रहे गौरव खन्ना किचन में कुकिंग करने लगे हैं. अभी तक वो खाना बनाने की ड्यूटी से दूर भागते हुए दिखे थे. कई घरवालों ने उन्हें टोका लेकिन गौरव ने साफ कहा कि वो भले ही मास्टरशेफ के विनर रहे हैं. लेकिन उन्हें इंडियन खाना बनाना नहीं आता है.

बिग बॉस में गौरव ने की कुकिंग

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव खन्ना किचन में कुकिंग करते हुए दिख रहे हैं. आखिर ऐसा कैसे हुआ? फैनक्लब के मुताबिक, मृदुल तिवारी घर के नए कैप्टन बने हैं. ऐसे में जब घर की ड्यूटी बांटने की बात आई तो अभिषेक बजाज ने सबके सामने कह दिया कि गौरव खन्ना खाना बनाएंगे. अभिषेक ने कहा- गौरव भाई अगर खाना न बनाएं तो मजा नहीं आएगा. क्योंकि मृदुल उनका दोस्त है इसलिए उनकी कैप्टेंसी की खातिर गौरव ने खाना बनाने की ड्यूटी से इनकार नहीं किया.

अभिषेक ने गौरव से लिया पंगा

लेकिन अभिषेक के यूं सरेआम उनका नाम लेना गौरव को अच्छा नहीं लगा. एक्टर ने अभिषेक को अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा- आगे से मेरे से पूछ लिया कर समझे. गौरव की आंखों और एक्सप्रेशंस में उनका गुस्सा नजर आया. गौरव को किचन में देख सभी कंटेस्टेंट्स मजे लेते दिखे. मलाती चाहर और मृदुल ने गौरव को छेड़ा. अभिषेक ने अशनूर और प्रणित मोरे को बताया कि उन्होंने जानबूझकर गौरव को किचन में धकेला है. वो 10 हफ्तों से कुकिंग ड्यूटी को अवॉइड कर रहे थे. गौरव किचन में आटा गूथते और रोटी बेलते हुए नजर आए. अनुपमा एक्टर को कुकिंग करता देख अभिषेक को खूब मजा आ रहा है.

मालूम हो, शो की शुरुआत में गौरव ने खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया था. तब सबने हैरानी जताई थी कैसे वो मास्टरशेफ के विनर बन गए. गौरव का कहना था अगर वो खाना बनाएंगे तो कोई खा नहीं पाएगा. वो इंडियन बनाना नहीं जानते. गौरव के इस एटीट्यूड को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया था. तब उनके दोस्त राजीव अदातिया ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा था कि जब मास्टरशेफ में गौरव आए थे उन्हें कुछ नहीं आता था. शो के लिए उन्होंने नोट्स बनाए थे, उन्होंने कुकिंग को लेकर ट्रेनिंग ली थी. बिग बॉस में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना अगर गौरव को नहीं आता, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. वो मास्टरशेफ में इंडियन नहीं स्वीट डिश ज्यादा बनाते थे.



