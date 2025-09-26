scorecardresearch
 

Feedback

सलमान खान के शो में भड़के 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना, घरवालों पर चिल्लाए, बोले- मैं ऐसा ही हूं

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच कैप्टन बनने के लिए मुकाबला हुआ. फरहाना के मुकाबले गौरव खन्ना को कम वोट मिले. जिसकी वजह से वो नाराज हो गए. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव घरवालों पर चिल्लाते दिखे.

Advertisement
X
बिग बॉस में भड़के गौरव खन्ना (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
बिग बॉस में भड़के गौरव खन्ना (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)

बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज के बाद घर के अगले कैप्टन का चुनाव होना है. इस रेस में गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच मुकाबला होगा. बिग बॉस फैनक्लब पर दावा है कि फरहाना घरवालों के ज्यादा वोट पाकर घर की नई कैप्टन बन गई हैं. वहीं गौरव खन्ना उनके मुकाबले हार गए हैं.

फरहाना बनीं अगली कैप्टन?
सच क्या है रियलिटी शो के अपकमिंग एपिसोड में इसका खुलासा होगा. इससे पहले सोशल मीडिया पर शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स असेंबली रूम में बैठे हैं. उन्हें फरहाना और गौरव में से किसी एक को कैप्टन चुनना है. कुनिका सदानंद ने फरहाना को रिजेक्ट किया. उन्होंने फरहाना को निहायती बदतमीज, बददिमाग और बेशर्म बताया. प्रणित ने फरहाना के रूड टोन पर सवाल उठाए. वहीं बशीर ने गौरव से कहा कि उनका गेम अभी शुरू हुआ है इसलिए वो उन्हें अगली बार कैप्टन बनने का मौका देंगे. जीशान कादरी ने भी गौरव को ना चुनकर फरहाना को अपना वोट दिया. उनके मुताबिक, गौरव खन्ना का गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है.

गौरव को क्यों आया गुस्सा?
शो का ये प्रोमो देखकर लगता है फरहाना कैप्टन बन गई हैं. वहीं घरवालों के कम वोट पाकर गौरव का पारा चढ़ जाता है. वो पहली बार शो में एग्रेसिव नजर आए. गौरव टास्क खत्म होने के बाद सभी पर चिल्लाते हुए दिखे. उन्होंने गुस्से में कहा- थैंक्यू सो मच. आप सभी को कोई हक नहीं बनता कि आज के बाद मुझे बोले कि मैं बैकफुट पर खेलता हूं. क्योंकि मैं ऐसा ही हूं.

Advertisement

गौरव को यूं गुस्से में देखकर उनके फैंस हैरान हो गए हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स एक्टर को सपोर्ट करते दिखे. उन्होंने कहा कि गौरव का गेम अब शुरू हो गया है. वो ही शो के विनर बनेंगे. गौरव को फ्रंटफुट पर खेलते देख उनके फैंस का दिल खुश हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

आवेज दरबार (Photo: X @ColorsTV)
आवेज के कैरेक्टर पर उठे सवाल, गर्लफ्रेंड को दिया धोखा? फूट-फूटकर रोए 
Diljit Dosanjh,Pawan Singh
शादीशुदा पवन सिंह को धनश्री से हुआ प्यार? भारत-पाक मैच पर दिलजीत ने कसा तंज 
Tanya Mittal Amaal malik
तान्या ने अमाल को सुनाई राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी, हैरान हुआ सिंगर 
Bigg boss 19 Captain
बिग बॉस में अभिषेक के बाद ये कंटेस्टेंट बना नया कैप्टन, बदला खेल 
Bigg boss 19 anupamaa TRP rating for Week 37
टॉप 10 से बाहर हुआ सलमान का शो, किसने कायम रखी बादशाहत? 

गौरव को सलमान से पड़ी थी डांट

मालूम हो, एक्टर को बीते वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान से गेम में बैकफुट पर खेलने पर डांट पड़ी थी. एक्टर ने दबंग खान से वादा किया था कि वो अपने गेम में सुधार लाएंगे. बावजूद इसके इस पूरे हफ्ते गौरव ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया है. कैप्टेंसी टास्क के दौरान ही उनका एग्रेशन दिखा है. देखना होगा उनका ये साइड आगे भी दिखता है या फिर वो फिर से गेम में फुस्स हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement