सलमान खान के शो में भड़के 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना, घरवालों पर चिल्लाए, बोले- मैं ऐसा ही हूं

बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज के बाद घर के अगले कैप्टन का चुनाव होना है. इस रेस में गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच मुकाबला होगा. बिग बॉस फैनक्लब पर दावा है कि फरहाना घरवालों के ज्यादा वोट पाकर घर की नई कैप्टन बन गई हैं. वहीं गौरव खन्ना उनके मुकाबले हार गए हैं.

फरहाना बनीं अगली कैप्टन?

सच क्या है रियलिटी शो के अपकमिंग एपिसोड में इसका खुलासा होगा. इससे पहले सोशल मीडिया पर शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स असेंबली रूम में बैठे हैं. उन्हें फरहाना और गौरव में से किसी एक को कैप्टन चुनना है. कुनिका सदानंद ने फरहाना को रिजेक्ट किया. उन्होंने फरहाना को निहायती बदतमीज, बददिमाग और बेशर्म बताया. प्रणित ने फरहाना के रूड टोन पर सवाल उठाए. वहीं बशीर ने गौरव से कहा कि उनका गेम अभी शुरू हुआ है इसलिए वो उन्हें अगली बार कैप्टन बनने का मौका देंगे. जीशान कादरी ने भी गौरव को ना चुनकर फरहाना को अपना वोट दिया. उनके मुताबिक, गौरव खन्ना का गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है.

गौरव को क्यों आया गुस्सा?

शो का ये प्रोमो देखकर लगता है फरहाना कैप्टन बन गई हैं. वहीं घरवालों के कम वोट पाकर गौरव का पारा चढ़ जाता है. वो पहली बार शो में एग्रेसिव नजर आए. गौरव टास्क खत्म होने के बाद सभी पर चिल्लाते हुए दिखे. उन्होंने गुस्से में कहा- थैंक्यू सो मच. आप सभी को कोई हक नहीं बनता कि आज के बाद मुझे बोले कि मैं बैकफुट पर खेलता हूं. क्योंकि मैं ऐसा ही हूं.

गौरव को यूं गुस्से में देखकर उनके फैंस हैरान हो गए हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स एक्टर को सपोर्ट करते दिखे. उन्होंने कहा कि गौरव का गेम अब शुरू हो गया है. वो ही शो के विनर बनेंगे. गौरव को फ्रंटफुट पर खेलते देख उनके फैंस का दिल खुश हो गया है.

गौरव को सलमान से पड़ी थी डांट

मालूम हो, एक्टर को बीते वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान से गेम में बैकफुट पर खेलने पर डांट पड़ी थी. एक्टर ने दबंग खान से वादा किया था कि वो अपने गेम में सुधार लाएंगे. बावजूद इसके इस पूरे हफ्ते गौरव ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया है. कैप्टेंसी टास्क के दौरान ही उनका एग्रेशन दिखा है. देखना होगा उनका ये साइड आगे भी दिखता है या फिर वो फिर से गेम में फुस्स हो जाते हैं.

