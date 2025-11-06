'तुम कौन हो?', फरहाना ने मारे ताने, गुस्से से तिलमिलाए गौरव खन्ना, बोले- मैं TV का सुपरस्टार हूं...

बिग बॉस 19 में गेम रोमांचक मोड़ पर है. फिनाले के करीब आते ही हर कंटेस्टेंट ने अपना बेस्ट गेम खेलना शुरू कर दिया है. गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी का गेम भी अप हुआ है. गौरव जो कि पहले एपिसोड में पासिंग शॉट देते नजर आते थे. अब खुलकर अपनी राय रखने लगे हैं. उनका गेम देखकर बीबी फैंस को लगता है वो सीजन 19 के विनर बनेंगे.

बीबी हाउस में हंगामा

अपकमिंग शो का प्रोमो फैंस के इस दावे को और भी पुख्ता करता नजर आया है. गौरव का पहली बार शो में एग्रेसिव साइड दिखा है. उनकी घर में फरहाना भट्ट संग जमकर बहसबाजी हुई है. प्रोमो में दिखाया गया है कि घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है. सभी को म्यूजिकल गिटार पर थिरकना है. ये गिटार घर में कैप्टेंसी के तार छेड़ेगा. टास्क के दौरान घरवाले एक दूसरे को पुश करते दिखे. मृदुल और फरहाना में धक्का मुक्की हुई. नीमल गिरी-कुनिका सदानंद की अभिषेक बजाज संग लड़ाई हुई. उन्होंने अभिषेक को जोर का धक्का मारा, इससे वो नीचे गिर गए.

कैप्टेंसी टास्क में धक्का-मुक्की

घर का माहौल कैप्टेंसी को लेकर गरमाया नजर आया. फिर शुरू होती है फरहाना और गौरव की लड़ाई. नीलम, तान्या और फरहाना उन्हें पोक करते हुए नजर आए. उन्होंने शहबाज को ताना मारा कि उसने गौरव के साथ गलत किया है. चिल्लाते हुए गौरव ने कहा- तुम लोग जितना भी ताली बजाओ, मैं यहीं करूंगा और तू देखेगी. फिर फरहाना ने पूछा- तुम कौन हो? टीवी के सुपरस्टार के साथ ये क्या हो गया? जवाब में एक्टर ने कहा- मैं पावर ऑफ टेलीविजन दिखाऊंगा. तू फिनाले में खड़ी होकर मेरे लिए ताली बजाएगी. मैं हूं सुपरस्टार टीवी का. तू पहचानी जाएगी कि तू मेरे सीजन में आई थी.

Advertisement

गौरव का दिखा एग्रेशन

ये कैप्टेंसी टास्क घर के समीकरणों को बदलता हुआ दिख रहा है. गौरव और फरहाना की ये पहली बड़ी फाइट होगी. गौरव घर में अभी तक कैप्टन नहीं बन पाए हैं. तो क्या इस बार गौरव के हाथ कैप्टेंसी लगेगी या फिर मायूसी, जल्द मालूम पड़ेगा. लेकिन फैंस को इसका मलाल नहीं है. क्योंकि उनके मुताबिक, एक्टर बिना कैप्टन बने भी शो में रूल कर रहे हैं. ये प्रोमो देखने के बाद उन्हें लगता है गौरव फुली गेम मोड पर आ गए हैं. उन्होंने ठान ली है कि वो शो की ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे. वैसे आपको कैसा लगा गौरव का गेम?



---- समाप्त ----