एग्रेसिव हुए अमाल मलिक, अभिषेक संग की बदतमीजी, भड़कीं गौहर खान, पूछा- इतनी हिम्मत कैसे हुई?

बिग बॉस में सोमवार को नॉमिनेशन टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच फिर लड़ाई हुई. क्योंकि अभिषेक ने सिंगर का नाम नॉमिनेशन में लिया. बताया कि वो घर में सोते रहते हैं. इससे नाराज होकर अमाल ने भी अभिषेक का नाम नॉमिनेशन के दौरान लिया. लेकिन टास्क करते हुए वो फिर से भिड़े.
अमाल-अभिषेक में हुआ पंगा
इसकी शुरुआत अमाल ने की थी. टास्क के मुताबिक, नॉमिनेशन के लिए जिसका नाम लेना था, उसे 1 पानी पुरी खिलानी थी. अमाल ने एग्रेसिव होकर अभिषेक को पानी पुरी खिलाई. उनके मुंह पर हाथ लगाते हुए पुश किया. ये देखकर अभिषेक भड़क गए. उन्होंने तुरंत सिंगर को कॉलआउट किया और अपनी हद में रहने को कहा. अभिषेक ने रिएक्ट करते हुए अमाल को धक्का दिया. दोनों के बीच फिर गहमागहमी हुई. अमाल के एग्रेशन को गौहर खान ने भी गलत बताया है.
अमाल के खिलाफ बोलीं गौहर
एक्ट्रेस ने एक बार फिर X पर अमाल मलिक की क्लास लगाई है. गौहर खान ने लिखा- किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दूसरे इंसान के चेहरे को छुए? वो भी किसी के होंठों को दबाने जैसी हरकत करना? ये क्या बकवास है? छूकर उकसाना भी फिजिकल होने जैसा है. क्या ये सीधी सिंपल बात नहीं है? अमाल को रोको, या फिर सबको जानवरों की तरह एक-दूसरे से भिड़ने के लिए खुला छोड़ दो. अगर ये अलाउड है तो, आप कहां मर्यादा सेट करेंगे? कहां लिखा है कि किसी की बॉडी को किसी भी तरह से छूना मंजूर है? अब माथा छूने के लिए किसने चार्ज किया? क्या वह भी उकसाने वाला नहीं था?
गौहर-अमाल में हुई थी बहस
फैंस गौहर के सपोर्ट में आए हैं. उन्होंने अमाल की इस हरकत को गलत बताया है. कईयों का कहना है टीवी पर दिखने की वजह से अमाल अपने एग्रेशन को दबाए हुए हैं. वरना तो वो रियल लाइफ में काफी एग्रेसिव होंगे. यूजर्स ने इस मैटर में अभिषेक को सपोर्ट करते हुए उन्हें रियल बताया है.
गौहर ने इससे पहले भी कई दफा अमाल को सोशल मीडिया पर बैश किया है. वीकेंड का वार के एक एपिसोड में वो शो में गेस्ट बनकर आई थीं. आवेज दरबार को सपोर्ट करते हुए गौहर ने अमाल की क्लास लगाई थी. तब सलमान खान के सामने भी अमाल-गौहर के बीच बहस हो गई थी.