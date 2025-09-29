scorecardresearch
 

'क्या करूं, थप्पड़ मारूं?', 61 साल की कुनिका सदानंद पर चिल्लाईं फरहाना, बिग बॉस में की बदतमीजी, हुईं ट्रोल

बिग बॉस में फरहाना भट्ट की कैप्टेंसी को लेकर विवाद पैदा हो गया है. कुनिका सदानंद के साथ उनकी तीखी बहस हुई है. फरहाना ने कुनिका पर कई आरोप लगाए और उन्हें फेल कैप्टन कहा. घर के अन्य सदस्य इस बहस का मजा लेते दिखे. सोशल मीडिया पर फरहाना के बिहेवियर की आलोचना हो रही है.

फरहाना-कुनिका में हुई लड़ाई (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस हाउस में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस वीक फरहाना भट्ट घर की कैप्टन बनी हैं. उनकी कैप्टेंसी को मुश्किल बनाने में अभिषेक बजाज का ग्रुप कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. वहीं खुद फरहाना के ग्रुप के लोग आपस में भिड़ते दिख रहे हैं. शो का नया प्रोमो सामने आया है इसमें फरहाना और कुनिका सदानंद की तीखी बहस होती दिख रही है.

फरहाना-कुनिका में कैटफाइट
फरहाना और कुनिका की लड़ाई ने घर के माहौल को गरम कर दिया है. फरहाना कुनिका की कैप्टेंसी पर सवाल उठाती दिखीं. उन्हें फेल कैप्टन कहा. फरहाना जोर-जोर से 61 साल की कुनिका पर चिल्लाती हुई नजर आईं. वीडियो में गार्डन एरिया में कुनिका जिम कर रही हैं. वो फरहाना पर ताना मारते हुए कहती हैं- कैप्टन को मुंह बंद कराना आता नहीं है. कैप्टन बनी पड़ी हैं.

बस फिर क्या था, फरहान का गुस्सा फूट पड़ता है. वो कुनिका को कहती हैं- आप खुद जहर उगल रही हो. वो (बसीर) चुप नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, उसे थप्पड़ मारूं? एक कैप्टन होने के नाते और क्या कर सकती हूं. आपकी तरह कम से कम इस्तीफा तो नहीं दिया है. आप फेलियर हो. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुनिका पर चिल्लाईं फरहाना
फरहाना एक्ट्रेस की उम्र का लिहाज किए बिना कहती हैं- खुद तो 2 दिन में फुस्स हो गई थी. तब क्या हुआ था? कैप्टेंसी की बात करती हो. तुम होती कौन हो? तुम पहले दिन से फेल कैप्टन रही हो. कुनिका फरहाना को कहती हैं वो चिल्लाएं नहीं. लेकिन फरहाना अपना आपा खो बैठती हैं. वो कुनिका पर चार्ज करने जाती हैं. इस बीच बाकी घरवाले उन्हें रोकते हैं. 

घर में हंगामा, कंटेस्टेंट्स ने लिए मजे
घर का ये बिगड़ा माहौल देख अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, अशनूर कौर हंसने लगते हैं. वो गार्डन एरिया में बैठकर इस लड़ाई का मजा लेते हैं. अमाल हंसते हुए कहते हैं उन्हें ये सब देखकर मजा आ रहा है. सोशल मीडिया पर फरहाना के बर्ताव को ट्रोल किया जा रहा है. 61 साल की कुनिका संग बदतमीजी करने पर फरहाना की लोग क्लास लगा रहे हैं. लोगों ने इस बात पर हैरानी जताई कि वो कैसी पीस एक्टिविस्ट हैं. देखना होगा इस वीकेंड का वार में सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं.

