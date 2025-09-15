सलमान खान पर भारी पड़ीं फराह खान, होस्टिंग में दी कड़ी टक्कर, बेबाकी से जीता दिल

बिग बॉस को अब तक कई सितारे होस्ट कर चुके हैं. मगर सलमान खान ने जब से शो की होस्टिंग की कमान संभाली है, तब से शो की पॉपुलैरिटी में बड़ा उछाल देखने को मिला है. सलमान खान ही अब बिग बॉस की असली पहचान बन चुके हैं. सलमान के नाम से ही बिग बॉस चल रहा है. ऐसे में किसी दूसरे होस्ट के बारे में मेकर्स तो क्या फैंस भी नहीं सोच सकते. मगर अब पिक्चर में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है. जानना चाहते हैं क्या?

बिग बॉस की जान हैं सलमान खान

अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, अरशद वारसी के बाद साल 2011 में बिग बॉस के मेकर्स ने सलमान खान को होस्ट के तौर पर मैदान में उतारा था. उस साल बिग बॉस को अलग ही लेवल का हाईप मिला. सलमान खान के बेबाक और दबंग अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया. शो की टीआरपी में उछाल आया, शो को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख हर कोई हैरान था.

सलमान खान वीकेंड का वार में जिस तरह निडर होकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं वैसा शायद ही कोई कर पाए. कंटेस्टेंट्स के गलत करने पर सलमान कुछ सितारों को शो से बाहर का रास्ता तक दिखा चुके हैं. लड़का हो या लड़की, गलत पर क्लास लगाने में सलमान कभी पीछे नहीं हटे. उनकी इसी जांबाजी ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया.

फराह ने बदला रुख

देखते ही देखते सलमान बिग बॉस की आन, बान और शान बन गए. सलमान के बिना बिग बॉस को लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. अब तक ऐसा लगता था कि सलमान नहीं तो बिग बॉस भी नहीं. कुछ लोग तो सलमान के लिए ही शो देखते हैं. मगर हाल ही में फराह खान ने अपने बेधड़क अंदाज से फैंस और मेकर्स की इस सोच को ही गलत साबित कर दिया है.

दरअसल, इस हफ्ते शूटिंग में बिजी होने की वजह से सलमान बिग बॉस होस्ट नहीं कर पाए. सलमान की जगह फराह खान ने ली. वीकेंड का वार में फराह ने बेबाकी से हर कंटेस्टेंट्स को उनकी खामियां बताईं, गलत करने पर फटकारा, भटकते हुए कंटेस्टेंट्स को रास्ता दिखाया. फराह एक पल के लिए भी बायस्ड नहीं लगीं. कोई छोटा सितारा हो या फिर बड़ा...फराह ने किसी की तरफदारी नहीं की. बल्कि डंके की चोट पर सही को सही और गलत को गलत कहा.

जो सलमान नहीं कर पाए, वो फराह ने कर दिखाया...

वहीं, दूसरी ओर शो में पहले दिन से ही सलमान खान एक्ट्रेस कुनिका सदानंद को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. कुनिका की गलती पर भी सलमान ने पिछले हफ्ते उनकी तारीफ की थी. कुनिका के लिए सलमान के बायस्ड बिहेवियर ने लोगों को निराश किया था. लेकिन इस बार फराह खान ने किसी को फेवर नहीं किया, जिसने जो गलत किया, उसके लिए उनकी फटकार लगाई. फराह की इसी सच्चाई, निडर और बेबाक अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर फराह खान की जमकर तारीफ हो रही है. फैंस उन्हें बिग बॉस का बेस्ट होस्ट बता रहे हैं.

फैंस का कहना है कि कुनिका को फटकार कर फराह ने उनका दिल जीत लिया है. फैंस का ये भी कहना है कि जो सलमान नहीं कर पाए, वो फराह खान ने कर दिखाया है. फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि सलमान को अगर कोई बिग बॉस की होस्टिंग में टक्कर दे सकता है तो वो फराह खान ही हैं.

सलमान से कहां हुई चूक?

ऐसा लगता है कि बीते कुछ सालों से सलमान थोड़े नरम पड़ गए हैं. पहले वो जिस एग्रेशन के साथ कंटेस्टेंट्स से डील करते थे, अब वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते. जब डांटने की बात आती है तो कई बार वो कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रति बायस्ड भी होते नजर आते हैं. बीते कुछ सालों से सलमान पर कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर करने के आरोप भी लग चुके हैं. कई दफा तो लगता है कि जैसे वो जबरदस्ती शो होस्ट कर रहे हैं. वजह उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या जरूरत से ज्यादा बिजी शेड्यूल, ये तो वही बता सकते हैं. मगर बीते एक दो सालों से फैंस और सलमान के बीच का कनेक्शन कुछ हद तक कमजोर हुआ है. वैसे आपको क्या लगता है?

