'तारक मेहता' के सेट पर होता है कैसा बर्ताव, एक्ट्रेस ने बताया पर्दे के पीछे का सच

तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीविजन का पॉपुलर शो है. ये शो 18 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो ने कई स्टार्स के करियर को उड़ान दी है. इनमें से एक दीप्ति साधवानी भी हैं. दीप्ति ने शो में कैमियो किया था. छोटे से रोल को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग आज तक उन्हें याद करते हैं. आज तक.इन संग एक्सक्लूसिव बातचीत में दीप्ति ने तारक मेहता, असित मोदी से जुड़ी कंट्रोवर्सी और पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें शेयर कीं.

दीप्ति ने बताया तारक मेहता का सच

दीप्ति से पूछा गया कि तारक मेहता ने आपको लोकप्रियता दी. क्या काम करते हुए कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया गया. शो से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर क्या कहेंगी? उन्होंने कहा कि मुझे तारक मेहता में काम करके बहुत अच्छा लगा. सेट पर मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया गया. मेरे कैमियो था. इसलिए मुझे कुछ ज्यादा अटेंशन दी जाती थी. मुझे मेरा पेमेंट भी टाइम से मिल गया था.

असित सर भी बहुत अच्छे थे मेरे थे. आज भी हमारी बात होती है. मैं जब उन्हें फोन करती हूं. वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं. मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया होगा.

शुरू किया प्रोडक्शन हाउस

दीप्ति एक्ट्रेस से प्रोड्यसूर बन चुकी हैं. उन्होंने कहा कि मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है. एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर बन गई हूं. मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है. लेकिन मेरा पहले से ही प्लान था कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है. मैं नए टैलेंट और नए लोगों को भी मौका देना चाहती हूं.

जिद से घटाया वजन

एक्ट्रेस ने अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मैं पेरिस फैशन वीक में गई थी. वहां मुझे डिजाइनर आउटफिट में रैंप वॉक करनी थी. डिजाइनर ने जब मुझे आउटफिट पहनने के लिए दिया, तो वो मुझे फिट नहीं हुआ. उसने कहा कि आप रैंप वॉक नहीं कर सकतीं, क्योंकि आपका वजन ज्यादा है.

उस वक्त मुझे बहुत बेइज्जती लगी. मैंने ठाना कि मैं वजन घटा कर रहूंगी. मैंने अपने खाने पर कंट्रोल किया. सब आपके दिमाग पर है. अगर आपका दिमाग ठान ले कि मुझे ये नहीं खाना है, तो मतलब नहीं खाना है. मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल में लिया. अपने खाने-पीने की आदत पर कंट्रोल किया. इसके बाद मैंने 6 महीने में करीब 17 किलो वजन कम कर लिया.

शादी और बच्चे का क्या है ख्याल

शादी पर बात करते हुए दीप्ति ने कहा कि मझे शादी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है. लेकिन हां मुझे बच्चों से बहुत प्यार है. मैं मां बनना चाहती हूं. मां बनने के लिए शादी जरूरी नहीं है. बच्चे के लिए सेरोगेसी, एडॉप्शन और आईवीएफ जैसे तमाम ऑप्शन मौजूद हैं. मैंने अपने एग्स भी फ्रीज करा लिए हैं. क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एग्स की क्वालिटी खराब होती जाती है. तो मैंने सोचा क्यों ना एग्स फ्रीज करा लें.

दीप्ति से पूछा गया कि एग्स फ्रीज करने में कितना खर्च आया और ये कितनी मुश्किल प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि एग्स फ्रीज कराने का दर्द मां बनने जितना ही होता है. आपको पेट पर हैवी इंजेक्शन लगते हैं. इंजेक्शन लगने की टाइमिंग होती हैं. जब आपके एग्स हेल्दी हो जाती हैं, तो इसे फ्रीज कराया जाता है. एक बार में कितने एग्स बनेंगे, ये कुछ पता नहीं होता है. एग्स फ्रीजिंग का खर्च तीन से चार लाख रुपये है. एग्स फ्रीज कराने के बाद आपको इसे सुरक्षित रखने के लिए हॉस्पिटल को सलाना पेमेंट भी देना होता है.

लिवइन आइडिया कितना है सही?

दीप्ति ने कहा कि लिवइन में रहने से अच्छा है कि आप उस इंसान से शादी कर लो. अगर वाकई आप शादी से पहले किसी शख्स को जानना चाहते हैं, तो उसके साथ ट्रैवल कीजिए. ट्रैवलिंग में आपको उस शख्स का असली बर्ताव देखने को मिलेगा. पता चलेगा कि वो दूसरों के साथ कैसे पेश आता है. उसमें कितना गुस्सा और प्यार है.

दीप्ति ने कहा कि वो तलाक को भी गलत नहीं मानती हैं. उन्होंने अगर शादी और बच्चे होने के बाद दो लोगों की नहीं बन पा रही है, तो उनका अलग होना बेहतर है.





