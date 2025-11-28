scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जन जन में राम' का ट्रेलर रिलीज, नए अंदाज में दिखाई देगी रामायण! जानिए कहां देख पाएंगे

दूरदर्शन पर शुरू होने वाली सीरीज 'जन जन में राम' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. जिसमें नई तरह की रामायण देखने को मिल रही है. जानिए ये टीवी पर कब से आएगी.

Advertisement
X
'जन जन के राम' सीरीज की झलक (Photo: YT/Doordarshan National)
'जन जन के राम' सीरीज की झलक (Photo: YT/Doordarshan National)

रामानंद सागर के पौराणिक शो 'रामायण' को काफी लोगों ने पसंद किया. इस शो ने देश के हर घर में भगवान श्रीराम की गाथा को बताया. इसके बाद टीवी के कई चैनलों पर अलग-अलग रामायण को लेकर शो बने. अब इसी कड़ी में एक बार फिर दूरदर्शन पर भगवान श्रीराम की गाथा देखने को मिलने वाली है.

हालांकि इस रामायण को एक दम अलग ही अंदाज में आज की जनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया है.  डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सीरीज 'जन जन में राम' लेकर आ रहे हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 

ट्रेलर में क्या दिखाया गया?
ट्रेलर की शुरुआत से ही देखकर पता चलता है कि ये शो 'जेन जी' को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है. जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक काव्य के तौर पर देख रहे हैं. इसके बाद दिखाया गया कि चार युवा खोजकर्ता यश, तनिष्क, अपर्णा और प्रिया अयोध्या से राम सेतु तक राम वन-गमन पथ की यात्रा करते हैं. रास्ते में वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को खोजते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे श्री राम के मूल्य देश को रास्ता दिखाते और प्रेरित करते रहते हैं. ट्रेलर में चित्रकूट और अयोध्या की झलक दिखाई दी है.  

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DD National (@ddnational)

सम्बंधित ख़बरें

Ram Mandir Dhwajarohan 2025
काशी में स्वर्ण ध्वज, खाटू श्याम में भक्त परंपरा... देश के प्रसिद्ध मंदिरों के शिखर पर हैं ये चिह्न 
पाकिस्तान ने राम मंदिर में PM मोदी के ध्वजारोहण पर जताया विरोध, देखें शंखनाद 
भारत ने पाकिस्तान के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति (Photo: PTI)
'हमें लेक्चर ना दे पाकिस्तान...', राम मंदिर कार्यक्रम पर की बयानबाजी तो भारत ने लगाई फटकार 
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan 2025
अयोध्या-अरुणाचल पर पाकिस्‍तान-चीन के ऐतराज को 'बलूचिस्तान-ताइवान' से समझाना जरूरी 
Ram Mandir Dhwajarohan: कोविदार वृक्ष का रहस्य और महत्व 

कौन दिखाई देगा इस सीरीज में?
'जन जन में राम' सीरीज में श्रीराम का किरदार एक्टर अनिकेत राय ने निभाया है. सीरीज में  देवांग सिंह लक्ष्मण और अनुष्का अवस्थी माता सीता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं राम के मार्ग की खोज में शामिल अन्य युवा पात्रों में क्षितिज, अपर्णा और टीम के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं.

'जन जन में राम' का निर्देशन देश के प्रख्यात फिल्मकार डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है, जबकि मंदिरा द्विवेदी इसकी प्रोड्यूसर और को-डायरेक्टर हैं. सीरीज के राइटर और रिसर्च का काम तुषार उप्रेती ने संभाला है, और अश्वनी सिंह इसके लीड एडिटर हैं. म्यूजिक आलाप देसाई और अमोड भट्ट ने दिया है.

कब से देख पाएंगे
'जन जन में राम' सीरीज कल से यानी दूरदर्शन पर 29 नवंबर 2025 से हर शनिवार और रविवार को दिखाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement