'जन जन में राम' का ट्रेलर रिलीज, नए अंदाज में दिखाई देगी रामायण! जानिए कहां देख पाएंगे

रामानंद सागर के पौराणिक शो 'रामायण' को काफी लोगों ने पसंद किया. इस शो ने देश के हर घर में भगवान श्रीराम की गाथा को बताया. इसके बाद टीवी के कई चैनलों पर अलग-अलग रामायण को लेकर शो बने. अब इसी कड़ी में एक बार फिर दूरदर्शन पर भगवान श्रीराम की गाथा देखने को मिलने वाली है.

हालांकि इस रामायण को एक दम अलग ही अंदाज में आज की जनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया है. डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सीरीज 'जन जन में राम' लेकर आ रहे हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

ट्रेलर में क्या दिखाया गया?

ट्रेलर की शुरुआत से ही देखकर पता चलता है कि ये शो 'जेन जी' को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है. जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक काव्य के तौर पर देख रहे हैं. इसके बाद दिखाया गया कि चार युवा खोजकर्ता यश, तनिष्क, अपर्णा और प्रिया अयोध्या से राम सेतु तक राम वन-गमन पथ की यात्रा करते हैं. रास्ते में वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को खोजते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे श्री राम के मूल्य देश को रास्ता दिखाते और प्रेरित करते रहते हैं. ट्रेलर में चित्रकूट और अयोध्या की झलक दिखाई दी है.

कौन दिखाई देगा इस सीरीज में?

'जन जन में राम' सीरीज में श्रीराम का किरदार एक्टर अनिकेत राय ने निभाया है. सीरीज में देवांग सिंह लक्ष्मण और अनुष्का अवस्थी माता सीता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं राम के मार्ग की खोज में शामिल अन्य युवा पात्रों में क्षितिज, अपर्णा और टीम के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं.

'जन जन में राम' का निर्देशन देश के प्रख्यात फिल्मकार डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है, जबकि मंदिरा द्विवेदी इसकी प्रोड्यूसर और को-डायरेक्टर हैं. सीरीज के राइटर और रिसर्च का काम तुषार उप्रेती ने संभाला है, और अश्वनी सिंह इसके लीड एडिटर हैं. म्यूजिक आलाप देसाई और अमोड भट्ट ने दिया है.

कब से देख पाएंगे

'जन जन में राम' सीरीज कल से यानी दूरदर्शन पर 29 नवंबर 2025 से हर शनिवार और रविवार को दिखाई जाएगी.

