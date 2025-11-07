परिवार के लिए दीपिका ने TV से लिया ब्रेक, दांव पर लगाया करियर? बोलीं- बच्चा...

दीपिका कक्कड़ टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें परिचय की कोई जरुरत नहीं है. दीपिका पिछले कई साल से टेलीविजन की दुनिया से दूर हैं, लेकिन लोकप्रियता में कमी नहीं आई. टीवी के बाद उन्होंने व्लॉगिंग के जरिए यूट्यूब की दुनिया में भी अपनी पहचान बना ली है. दीपिका के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो कभी किसी अफवाह पर रिएक्ट नहीं करती हैं. अब उन्होंने भारती सिंह के पॉडकास्ट में लाइफ को लेकर कई सारी चीजें शेयर की हैं.

दीपिका ने टीवी से क्यों लिया ब्रेक

एक्ट्रेस बनने से पहले दीपिका एयरहोस्टेस थीं. उन्हें 'ससुराल सिमर का' शो से घर-घर पहचान मिली और टीवी की चहेती बहू बन गईं. उन्होंने 'बिग बॉस 12' की ट्रॉफी भी अपने नाम की. भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने पॉडकास्ट में पूछा कि टीवी पर आपका करियर अच्छा चल रहा था. आपने टीवी से ब्रेक क्यों लिया. क्या इसकी वजह फैमिली है?

जवाब में दीपिका ने कहा कि 'ससुराल सिमर का' के बाद मैंने स्टार प्लस का शो 'कहां हम कहां तुम' किया था. हर्ष कहते हैं कि ये ऐसा डेली सोप था, जिसे काफी ट्रोल किया गया. दीपिका कहती हैं कि हां उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं टीवी से ब्रेक लूंगी. मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि जब भी मैं अपना बेबी प्लान कर रही हूं, तो उस वक्त बच्चा प्लान करूंगी, जब दो-तीन साल सब छोड़कर सिर्फ उसे टाइम दे पाऊं. मैंने सोचा था कि मां बनने के बाद पूरा वक्त बेबी को देना है.

आगे उन्होंने कहा कि मैंने रुहान की हर चीज की है. उसकी मालिश, उसे नहलाना. मैं उसका सबकुछ खुद कर रही थी. मैंने सोचा था कि मैं बेबी तभी करूंगी. जब मैं ये सब कर पाऊं.

कब शुरू की व्लॉगिंग?

दीपिका से पूछा गया कि आपने व्लॉगिंग कब शुरू की? एक्ट्रेस बताती हैं कि हमने सबा के कहने पर लॉकडाउन में व्लॉगिंग शुरू की थी. सबा का दिमाग इन सब चीजों में बहुत चलता है. लॉकडाउन में हम सब साथ थे एक दिन उसने वीडियो बनाकर डाला, जो बहुत पसंद किया गया. इसके बाद उसने मुझे व्लॉग बाने के लिए मोटिवेट किया.

मेरा और सबा का यूट्यूब चैनल अच्छा चल पड़ा. इसके बाद हमने शोएब को व्लॉग बनाने के लिए कहा और उन्हें भी फैन्स ने खूब प्यार दिया. इस तरह से हम सब व्लॉगिंग करने लगे.

