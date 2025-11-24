scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस में बवाल, तान्या की बदतमीजी पर भड़कीं मालती चाहर, 150 कैमरों के सामने जड़ा थप्पड़?

बिग बॉस 19 से कुनिका सदानंद विदा दे चुकी हैं. अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होगा. तान्या मित्तल ने मालती चाहर को नॉमिनेट किया. लेकिन इस टास्क के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मालती अपना आपा खो बैठीं. प्रोमो में मालती तान्या को थप्पड़ जड़ती हुई दिख रही हैं. लेकिन सच क्या है एपिसोड देखने पर ही मालूम पड़ेगा.

Advertisement
X
मालती-तान्या मित्तल के बीच छिड़ी जंग (Photo: Instagarm @maltichahar)
मालती-तान्या मित्तल के बीच छिड़ी जंग (Photo: Instagarm @maltichahar)

बिग बॉस 19 फिनाले से बस 2 हफ्ते दूर है. हर कंटेस्टेंट शो में जीतने के लिए खेल रहा है. बीते वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद का सफर खत्म हुआ. फिनाले के इतना नजदीक आकर कुनिका को घर वापस जाना पड़ा. फैंस उनकी जर्नी को बेहद मिस करेंगे. अब शो में 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं. इनमें से कोई एक घरवाला इस हफ्ते बाहर होगा. वो कौन होगा, वक्त ही बताएगा. लेकिन नॉमिनेशन टास्क में बड़ा पंगा हो गया है.

घर में नॉमिनेशन पर हंगामा

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी घरवाले एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं. कंटेस्टेंट्स को जिसे भी नॉमिनेट करना होगा, उसके चेहरे पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगानी होगी. अमाल ने गौरव खन्ना, प्रणित ने अमाल, शहबाज ने तान्या, तान्या ने मालती चाहर को नॉमिनेट किया. लेकिन इस दौरान बड़ा पंगा हो गया. तान्या ने कंफेशन रूम में कहा कि वो पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती हैं. फिर बाहर आकर मालती को चुना.

सम्बंधित ख़बरें

Kunickaa sadanand eliminated from Bigg boss 19
BB 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट का खेल हुआ खत्म, शुरू हुई किचन पॉलिटिक्स 
Salman khan bashes Amaal Mallik
अमाल मलिक पर फूटा सलमान का गुस्सा, 'बिग बॉस' के बाद बिगड़ेंगे उनके रिश्ते? 
Sunita Ahuja
Govinda की Wife बोलीं-गालियां-लड़ाई नहीं प्यार चाहिए 
Mridul tiwari akanksha chamola
'अगर मैं फिनाले में नहीं...', मृदुल से बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा 
Salman Khan exposes tanya mittal game in Bigg boss 19
क्रिकेटर दीपक की बहन को कहा लेस्बियन, कुनिका पर भड़के सलमान 

तान्या ने मालती के मुंह पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगाई. ये हरकत देख मालती को गुस्सा आ जाता है. वो तान्या पर भड़कती हैं. इसके बाद मालती ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़?
वीडियो में दिखाया गया है कि मालती गुस्से में तान्या को थप्पड़ मारती हैं. हालांकि ऐसा मालती ने सच में किया या फिर थप्पड़ मारने की एक्टिंग की, ये एपिसोड देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा. मालती के मुंह पर स्टैंप लगाने के लिए अमाल ने तान्या को बदतमीज बुलाया. उन्हें कहा- मुंह पर लगाते हैं क्या किसी के? इतनी भोली मत बन कि तुझे ये बात पता नहीं थी. तान्या की इस हरकत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया. 

Advertisement

बिग बॉस में गेम अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. बीते हफ्ते फैमिली वीक था. घर में शांति थी. सभी घरवाले इमोशनल राइड पर थे. लेकिन अब फिनाले के इतनी पास पहुंचकर हर कोई आगे निकलने की होड़ में दिख रहा है. ये हफ्ता काफी क्रूशियल होने वाला है. देखना होगा किसका गेम ऑडियंस को पसंद आता है, कौन एविक्ट होकर बाहर जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement