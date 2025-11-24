बिग बॉस में बवाल, तान्या की बदतमीजी पर भड़कीं मालती चाहर, 150 कैमरों के सामने जड़ा थप्पड़?

बिग बॉस 19 फिनाले से बस 2 हफ्ते दूर है. हर कंटेस्टेंट शो में जीतने के लिए खेल रहा है. बीते वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद का सफर खत्म हुआ. फिनाले के इतना नजदीक आकर कुनिका को घर वापस जाना पड़ा. फैंस उनकी जर्नी को बेहद मिस करेंगे. अब शो में 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं. इनमें से कोई एक घरवाला इस हफ्ते बाहर होगा. वो कौन होगा, वक्त ही बताएगा. लेकिन नॉमिनेशन टास्क में बड़ा पंगा हो गया है.

घर में नॉमिनेशन पर हंगामा

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी घरवाले एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं. कंटेस्टेंट्स को जिसे भी नॉमिनेट करना होगा, उसके चेहरे पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगानी होगी. अमाल ने गौरव खन्ना, प्रणित ने अमाल, शहबाज ने तान्या, तान्या ने मालती चाहर को नॉमिनेट किया. लेकिन इस दौरान बड़ा पंगा हो गया. तान्या ने कंफेशन रूम में कहा कि वो पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती हैं. फिर बाहर आकर मालती को चुना.

तान्या ने मालती के मुंह पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगाई. ये हरकत देख मालती को गुस्सा आ जाता है. वो तान्या पर भड़कती हैं. इसके बाद मालती ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़?

वीडियो में दिखाया गया है कि मालती गुस्से में तान्या को थप्पड़ मारती हैं. हालांकि ऐसा मालती ने सच में किया या फिर थप्पड़ मारने की एक्टिंग की, ये एपिसोड देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा. मालती के मुंह पर स्टैंप लगाने के लिए अमाल ने तान्या को बदतमीज बुलाया. उन्हें कहा- मुंह पर लगाते हैं क्या किसी के? इतनी भोली मत बन कि तुझे ये बात पता नहीं थी. तान्या की इस हरकत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया.

बिग बॉस में गेम अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. बीते हफ्ते फैमिली वीक था. घर में शांति थी. सभी घरवाले इमोशनल राइड पर थे. लेकिन अब फिनाले के इतनी पास पहुंचकर हर कोई आगे निकलने की होड़ में दिख रहा है. ये हफ्ता काफी क्रूशियल होने वाला है. देखना होगा किसका गेम ऑडियंस को पसंद आता है, कौन एविक्ट होकर बाहर जाता है.

