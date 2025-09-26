scorecardresearch
 

'मेरी बातें सुननी होंगी', धनश्री को रियलिटी शो में हुआ प्यार? एक्टर बोला- मेरी हीरोइन बनोगी

राइज एंड फॉल शो में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल के बीच बढ़ती नजदीकियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. धनश्री ने अरबाज के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं.

निक्की तंबोली संग रिलेशन में हैं अरबाज पटेल (PHOTO: Screengrab)
निक्की तंबोली संग रिलेशन में हैं अरबाज पटेल (PHOTO: Screengrab)

कल तक लोग धनश्री वर्मा को क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ के तौर पर जानते थे. अब चहल और धनश्री साथ नहीं हैं. दोनों तलाक लेकर जिंदगी में मूवऑन कर चुके हैं. धनश्री इन दिनों राइज एंड फॉल शो में दिखाई दे रही हैं. शो में उनकी अरबाज पटेल और आदित्य नारायण के साथ अच्छी दोस्त हो गई है. आदित्य से ज्यादा धनश्री, अरबाज के क्लोज हैं. 

धनश्री को अरबाज से हुआ प्यार?
राइज एंड फॉल में पहले दिन से आदित्य नारायण, अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा ने अपना ग्रुप बना लिया. पवन सिंह भी इनके ग्रुप का हिस्सा थे. लेकिन अब वो शो में नहीं हैं. पवन सिंह के जाने के बाद धनश्री और अरबाज के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं. 

हाल ही में धनश्री, अरबाज से कहती हैं कि आपने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी. विलेन की दोस्त हूं मैं. अरबाज कहते हैं कि विलेन नहीं हीरो हूं मैं. धनश्री ने कहा कि अगर हीरो बनना है, तो मेरी बातें सुननी पड़ेंगी. अरबाज ने कहा कि हीरो भी मैं हूं. विलेन भी मैं हूं, हीरोइन बनना चाहोगी. धनश्री हंस देती हैं. अरबाज कहते हैं कि वही तो मसला है. पूरी पिक्चर में विलेन के पास हीरोइन रहती है. 

अरबाज के लिए हुईं मायूस 
हाल ही के एपिसोड में धनश्री को कुब्रा सैत से अरबाज के बारे में बात करते देखा गया. वो कुब्रा से कहती हैं कि पूरा इको सिस्टम गलत जा रहा है. इस पर क्रुबा उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि मुझे पता है कि वो आपका अच्छा दोस्त है. आप उसकी केयर करती हैं. मगर उस बंदे ने अपनी मजबूत जगह बना ली है. ऐसा लगता है कि आप परछाई में दब कर रह गई हो. मैं नहीं कह रही कि आप इनके साथ दोस्ती तोड़ो, लेकिन बस मेरी बात को समझो. 

शो में कई बार अरबाज, धनश्री के लिए अपना पॉजेसिव नेचर दिखा चुके हैं. दोनों को देखकर फैन्स कयास लगाने लगे हैं कि ये एक-दूजे के लिए फील करते हैं. अब रिश्ते में कितनी सच्चाई है. ये शो खत्म होने पर पता चलेगा.  

---- समाप्त ----
