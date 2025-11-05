scorecardresearch
 

'टैलेंट नहीं तलाकशुदा हूं इसलिए बिग बॉस ने बुलाया था', बोलीं डेलनाज ईरानी, शो के कंसेप्ट पर उठे सवाल

‘बिग बॉस 6’ फेम डेलनाज ईरानी ने खुलासा किया है कि उन्होंने शो सिर्फ पैसों के लिए किया था. एक्ट्रेस ने बताया कि तलाक के बाद जब उन्हें शो में बुलाया गया, तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें उनके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि निजी जिंदगी के कारण चुना गया था. डेलनाज ने कहा कि उन्होंने शो में गरिमा बनाए रखी और जीत से ज्यादा आत्मसम्मान को अहमियत दी.

डेलनाज ने क्यों किया था बिग बॉस (Photo: Screengrab)
डेलनाज ने क्यों किया था बिग बॉस (Photo: Screengrab)

एक्ट्रेस डेलनाज ईरानी बिग बॉस सीजन 6 का हिस्सा रही हैं. उन्होंने बताया कि उनका ये शो करने का इरादा सिर्फ पैसा था. उनका कुछ वक्त पहले तलाक हुआ था, जब वो शो में एंटर हुईं तो पहले 20 सेकंड में ही समझ गई थीं कि उन्हें इसी वजह से बुलाया गया है. ना कि इसलिए कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं.  

क्या थी बिग बॉस करने की वजह?

डेलनाज के इन खुलासों ने बिग बॉस के कंसेप्ट पर भी सवाल उठा दिए हैं. क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये शो पर्सनैलिटी दिखाने का गेम है, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि वहां सिर्फ स्कैंडल काम करता है.

डेलनाज ने हिंदी रश से बातचीत में अपनी मन की बातें कही. वो बोलीं- बिग बॉस करने का रीजन फाइनेंशियल नहीं था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी. मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीक से मेरे साथ थी. लेकिन मेरे अंदर खुद्दारी रही है. मम्मी-पापा ने हर खुशी दी, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो तब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो. चाहे वो पति हो या पिता. हॉबी के साथ एक्टिंग कब पैशन बन गया, पता नहीं चला. मैं कब पैसे कमाने लगी, और कब अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ये रिएलाइज नहीं हुआ. 

“मुझे मेरे टैलेंट के लिए नहीं, तलाक के कारण बुलाया गया था” – डेलनाज ईरानी

डेलनाज बोलीं कि- बिग बॉस जब किया तब मैं किसी से पैसे नहीं मांगना चाह रही थी, मैं किसी को दिक्कत नहीं देना चाह रही थी. मुझे तो हैरानगी हुई कि जब ऑफर आया कि मैं कैसे कंटेंडर हो सकती हूं. लेकिन मैं अंदर गई, जर्नी रही, जब बाहर निकली तो लोगों ने कहा कि तुम तो विनर बनने लायक थी, अचानक बाहर कैसे आ गई. मुझे तो लगता था कि मैं क्या करूंगी अंदर जाकर, लेकिन जब मैं शो में गई तो मैंने मेरे एक्स को देखा अंदर, तब लगा कि अच्छा मैं बहुत कुछ कर सकती हूं. क्योंकि वो लोग डेलनाज के टैलेंट और एक्ट्रेस होने को देखकर नहीं बल्कि तलाकशुदा होने को लेकर शो में बुला रहे थे.  

“शो में मसाला चाहिए था, पर मैंने अपनी हद में रहकर खेला” – डेलनाज ईरानी

डेलनाज ने आगे कहा कि उन्हें पता था कि वो गेम शो कोई पर्सनैलिटी दिखाने वाला नहीं है. वो बोलीं- मैंने सोच लिया था कि 14 हफ्ते मुझे यहां रहना है. ट्रॉफी मिले या ना मिले, मुझे बस यहां दिन गुजारना है. मुझे बस पैंसों में इंटरेस्ट है. बस ये सोच लिया था कि जो मैं नहीं हूं वो नहीं बन के रहूंगी. जबरदस्ती का गाली-गलौज, चिल्लाना, लड़ना ये सब नहीं करूंगी. अब तो लोग सब जान चुके हैं, क्या तरीके हैं नहीं, तो रियल रहा नहीं. मैं समझ गई थी कि बिग बॉस को मसाला चाहिए, तो मैंने अपनी हद में रहकर दिया. 

डेलनाज ने बताया कि राजीव और मैंने ये सोच लिया था कि हम डिग्निटी मेनटेन करके चलेंगे. उस वक्त उनके ऊपर हाउस लोन था, जो उन्होंने बिग बॉस के पैसों से चुकाया.

---- समाप्त ----
