'दयाबेन' क्यों नहीं कर रहीं वापसी, 8 साल से इंतजार में फैंस, बेटे 'टप्पू' ने बताया असली प्लान!

एक बड़ा सवाल अक्सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फैंस के मन में कौंधता है कि दयाबेन की वापसी कब होगी? इस किरदार को निभाने वालीं दिशा वकानी जो शो से लगभग 8 साल से गायब हैं, बावजूद इसके आज भी उनकी चर्चा होती हैं. फैंस उन्हें वापस देखना चाहते हैं. लेकिन इस सवाल का जवाब शायद उनके ऑनस्क्रीन बेटे टप्पू यानी भव्य गांधी के पास है. उन्होंने इस पर बात की है.

'दयाबेन' से आज भी है 'टप्पू' का नाता

भव्य ने बताया कि वो दिशा से आज भी टच में हैं. वो अक्सर बात करते हैं. हिंदी रश से बातचीत में वो बोले कि दिशा अपने परिवार को वक्त देना चाहती हैं, तारक मेहता शो छोड़ने के बाद से उन्होंने कहीं काम नहीं किया है.



भव्य ने बताया कि 'दिशा वकानी से अक्सर बातचीत होती है. दिशा मेरी मम्मी से भी बात करती रहती हैं. लेकिन उनके बीच कभी सेट की बातें नहीं होतीं. कभी-कभी पुरानी यादें ताजा होती हैं. क्योंकि आपस की चीजें ही इतनी होती हैं, तो मुझे लगता है सेट की बातें ऐसे भी लोग कम ही करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, तो उन्हीं बातों में हमारा ध्यान रह जाता है और लाइफ में सबकुछ काम ही नहीं होता.

दिशा ने परिवार के लिए लिया ब्रेक

इसके बाद भव्य ने दिशा के तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापसी पर बात की और कहा कि- 'ये उनका पर्सनल फैसला है. ये सिर्फ शो की बात नहीं है. उन्होंने अपनी लाइफ के लिए ब्रेक लिया. ऐसा भी नहीं है कि वो कोई और काम कर रहे हों. मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया थोड़े समय के लिए. ये शो की बात है ही नहीं. ये सिर्फ उनकी मर्जी है. वो चाहती होंगी शायद कि अभी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं. अपने लोगों के साथ रहें. बजाए इसके कि बाहरी लोगों के साथ रहें या टीवी स्क्रीन पर दिखें.'

भव्य ने साथ इस बात पर खुशी जताई कि उन्हें आज भी टप्पू के किरदार से जाना जाता है. लेकिन उन्हें अब भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्हें कितने पैसे मिलते थे. ये सब उनका परिवार ही हैंडल करता है. भव्य ने कहा कि उन्हें आज भी अगर वापस मौका मिले तो वो जरूर टप्पू का किरदार निभाना पसंद करेंगे.

