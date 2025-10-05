scorecardresearch
 

दीपक चाहर ने सलमान खान संग खेला क्रिकेट, एल्विश यादव ने किया घरवालों का 'सिस्टम हैंग'

इस हफ्ते रविवार का एपिसोड काफी एंटरटेनिंग होने वाला है. शो में क्रिकेटर दीपक चाहर सलमान खान संग मस्ती करते दिखेंगे. प्रोमो वीडियो में सलमान और दीपक क्रिकेट खेलते दिखाई दिए. एल्विश यादव भी शो में गर्दा उड़ाते दिखेंगे.

बिग बॉस में दीपक चाहर और एल्विश यादव ने मचाया धमाल (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
बिग बॉस 19 में लड़ाई झगड़ा देखते-देखते फैंस काफी बोर होने लगे हैं. लेकिन अब शो में एंटरटेनमेंट का नया तड़का लगने वाला है. जी हां, शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने हिंट दिया कि शो में सीजन की दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है. खास बात ये है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर के परिवार से होगी.

बिग बॉस में छाए दीपक चाहर

इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर ने बिग बॉस में धमाकेदार तरीके से एंट्री की. सलमान खान ने भी खास अंदाज में दीपक चाहर का शो में वेलकम किया. क्रिकेटर संग बिग बॉस के स्टेज पर सलमान ने क्रिकेट भी खेला. 

दीपक चाहर संग बात करते हुए सलमान ने ये भी बताया कि शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है. दीपक चाहर से मिलकर सलमान खान बोले- कब से लोग इंतजार कर रहे थे कि इस सीजन के सेकंड वाइल्ड कार्ड कौन होंगे? तो आपकी पूरी फैमिली ने स्टडी किया होगा.  

दीपक चाहर शो के लिए बोले- मुझे लगता है कि ये क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल है. घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है?

दीपक चाहर या उनकी बहन, किसकी होगी शो में एंट्री?

बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शो में क्रिकेटर दीपक चाहर नहीं बल्कि उनकी बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रही हैं. दीपक चाहर बहन को सपोर्ट करने शो में आए हैं. मालती चाहर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी या नहीं ये आज यानी रविवार के एपिसोड में पता चल जाएगा. 

एल्विश यादव की कंटेस्टेंट्स संग मस्ती

दीपक चाहर के अलावा शो में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव भी नजर आने वाले हैं. एल्विश सभी कंटेस्टेंट्स का सिस्टम हैंग करते दिखेंगे. वो घरवालों से खास टास्क कराएंगे. शो में एल्विश घरवालों संग अपने खास अंदाज में मस्ती-मजाक करते नजर आएंगे. रविवार के एपिसोड के प्रोमो वीडियो देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का धमाकेदार वीकेंड का वार एपिसोड. 

