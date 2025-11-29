scorecardresearch
 
Bigg Boss 19: 'यही आपकी पर्सनैलिटी है' फरहाना के बर्ताव से फिर नाराज सलमान, एक्ट्रेस की लगाई क्लास

'बिग बॉस' के घर में फरहाना भट्ट का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है. हर कोई उन्हें निगेटिव इंसान बुलाता है. अब फरहाना की 'विलेन' वाली इमेज पर सलमान ने सवाल खड़े किए हैं.

फरहाना पर क्यों भड़के सलमान खान? (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
Bigg boss 19: सुपरस्टार सलमान खान हर हफ्ते फैंस को एक शानदार वीकेंड देने पहुंच जाते हैं. 'बिग बॉस' में उनका होस्टिंग स्टाइल आजतक कोई मैच नहीं कर पाया है. वो जब भी घरवालों की क्लास लगाते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है. इस 'वीकेंड का वार' में भी कई घरवालों की क्लास लगने वाली है. 

फिर फरहाना भट्ट को क्यों पड़ी सलमान से फटकार?

'बिग बॉस 19' के नए प्रोमो सामने आ रहे हैं जिसमें हम सलमान को घरवालों की क्लास लगाते देख सकते हैं. वो कई मुद्दों पर घरवालों को फटकार रहे हैं. अशनूर कौर और गौरव खन्ना इसके शिकार होते नजर आए. अब इस लिस्ट में कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट भी जुड़ गई हैं. सलमान, फरहाना के बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं. 

फरहाना भट्ट हर हफ्ते घर में कोई नया बखेड़ा खड़ा करती हैं. कभी वो मालती चाहर से झगड़ती दिखती हैं, तो कभी प्रणित मोरे से तू-तू मैं-मैं करती हैं. घरवाले फरहाना को लेकर कई बातें कहते हैं. वो उन्हें निगेटिव इंसान और घर की विलेन बुलाते हैं. अब सलमान ने फरहाना पर उनके बुरे बर्ताव को लेकर सवाल किए हैं. 

सुपरस्टार ने कश्मीरी एक्ट्रेस से कहा, 'फरहाना, आपके एक्शन और रिएक्शन दोनों ही आपके कंट्रोल में नहीं हैं. हमने आपसे सुना है कि आप मोटिवेशनल स्पीच देने जाती हैं. तो क्या अब उन चैप्टर्स में ये बिग बॉस का चैप्टर भी शामिल होगा?' सलमान ने आगे फरहाना की इमेज पर कहा, 'अगर आपको ये विलेन वाली इमेज पसंद है, तो आप इसके लिए बहुत सही जा रही हैं. अगर यही आपकी पर्सनैलिटी है, तो मैं तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा.'

बता दें कि पिछले कुछ एपिसोड्स में फरहाना को प्रणित मोरे संग लड़ते-झगड़ते देखा गया. उनके साथ तान्या मित्तल भी थीं, जो कॉमेडियन के वजूद और उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट कर रही थीं. ये लड़ाई काफी लंबी चली थी. फिर जब 'टिकट टू फिनाले' टास्क हुआ, तब भी फरहाना, प्रणित पर कमेंट कर रही थीं.

वैसे, जब पिछली बार सलमान ने फरहाना को फटकारा था, तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे. अब सुपरस्टार ने दोबारा फरहाना की घरवालों के सामने उनके बर्ताव को लेकर क्लास लगाई है. देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या फरहाना के बिहेवियर में कोई सुधार आएगा या नहीं.

