'तू छिपकली', बिग बॉस में कैटफाइट, आपस में भिड़ीं हसीनाएं, नेहल से बोलीं तान्या- तेरे जितनी गंदगी...

बिग बॉस हाउस में हर गुजरते दिन के साथ बड़ा धमाका हो रहा है. घर दो ग्रुप्स में बंट चुका है. दोनों ग्रुप्स खुल्लम-खुल्ला एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं. अब कुछ कंटेस्टेंट्स पर नॉमिनेशन की गाज गिरने वाली है. मगर उससे पहले घरवाले एक दूसरे पर चिल्लम-चिल्ली करते दिखे.आखिर पूरा माजरा क्या है? आइए जानते हैं...

कैटफाइट में बदला नॉमिनेशन टास्क

इस हफ्ते बिग बॉस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया अलग अंदाज में हुई. गार्डन एरिया को विशाल समुद्र में बदला गया, जिस घरवाले की कश्ती में 3 मिसाइलें लगेंगी, वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा. नॉमिनेशन टास्क में सबने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए. घर की कैप्टन फरहाना, अशनूर को बेघर करने के लिए नॉमिनेट करती हैं. अशनूर के लिए फरहाना कहती हैं- उनकी किसी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है ही नहीं.

अशनूर अपने बचाव में फरहाना से कहती दिखीं- आपमें इनसिक्योरिटी है. इसपर फरहाना पलटवार करके कहती हैं- इनसिक्योरिटी और तुमसे, पहले खुद को देखो तो सही. फरहाना फिर गुस्से में अशनूर को छिपकली कह देती हैं. फरहाना चिल्लाते हुए अशनूर से आगे बोलीं- जितना मैं तुझे बोलती हूं, तुझे रात में मेरे सपने आते होंगे.

Advertisement

आपस में भिड़ीं तान्या-नेहल

नॉमिनेशन टास्क में नेहल, तान्या मित्तल को टारगेट करती हैं. लेकिन नीलम उनके बचाव में नेहल से पंगा ले लेती हैं. नीलम गुस्से से भड़कते हुए नेहल से कहती हैं- अगर किसी के पापा-मम्मी ने उन्हें थाली में सजाकर कुछ दिया है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. तान्या भी फिर नेहल पर भड़क जाती हैं. वो नेहल से कहती हैं- तू जितनी गंदगी पर गिर सकती है मैं उतना नहीं गिर पाऊंगी.

कुल-मिलाकर ओपन नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैट-फाइट में बदल गई. घर की लड़कियां एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ती हुई नजर आईं. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखकर फैंस शॉक्ड हो रहे हैं. कुछ लोग फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ अशनूर की तरफदारी कर रहे हैं. वैसे आपको कौन पसंद है.

---- समाप्त ----