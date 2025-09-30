scorecardresearch
 

Feedback

'तू छिपकली', बिग बॉस में कैटफाइट, आपस में भिड़ीं हसीनाएं, नेहल से बोलीं तान्या- तेरे जितनी गंदगी...

बिग बॉस का अपकमिंग एपिसोड काफी रोमांचक होने वाला है. शो में ओपन नॉमिनेशन होंगे और इस दौरान घर की लड़कियां एक दूसरे से भिड़ती नजर आएंगी. फरहाना और अशनूर के बीच भी कैटफाइट देखने को मिलेगी.

Advertisement
X
बिग बॉस में भिड़ी हसीनाएं (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
बिग बॉस में भिड़ी हसीनाएं (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

बिग बॉस हाउस में हर गुजरते दिन के साथ बड़ा धमाका हो रहा है. घर दो ग्रुप्स में बंट चुका है. दोनों ग्रुप्स खुल्लम-खुल्ला एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं. अब कुछ कंटेस्टेंट्स पर नॉमिनेशन की गाज गिरने वाली है. मगर उससे पहले घरवाले एक दूसरे पर चिल्लम-चिल्ली करते दिखे.आखिर पूरा माजरा क्या है? आइए जानते हैं...

कैटफाइट में बदला नॉमिनेशन टास्क

इस हफ्ते बिग बॉस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया अलग अंदाज में हुई. गार्डन एरिया को विशाल समुद्र में बदला गया, जिस घरवाले की कश्ती में 3 मिसाइलें लगेंगी, वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा. नॉमिनेशन टास्क में सबने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए. घर की कैप्टन फरहाना, अशनूर को बेघर करने के लिए नॉमिनेट करती हैं. अशनूर के लिए फरहाना कहती हैं- उनकी किसी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है ही नहीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Elvish Yadav Awez darbar
बिग बॉस एविक्शन पर भड़के एल्विश यादव, बोले गौहर को बुलाया क्यों था?  
awez darbar
30M फैंडम-सलमान संग कनेक्शन, फिर भी फेल हुए आवेज, कहां हुई चूक? 
कुनिका सदानंद-फरहाना भट्ट (Photo: Instagram @colorstv)
'थप्पड़ मारूं?', कुनिका पर चिल्लाईं फरहाना, बिग बॉस में की बदतमीजी, हुईं ट्रोल 
Nehal Baseer
Bigg Boss 19 में बवाल, Baseer-Nehal ने की धक्का-मुक्की?  
sneha wagh
कास्टिंग काउच से घबराई एक्ट्रेस? बॉलीवुड में नहीं रखा कदम 

अशनूर अपने बचाव में फरहाना से कहती दिखीं- आपमें इनसिक्योरिटी है. इसपर फरहाना पलटवार करके कहती हैं- इनसिक्योरिटी और तुमसे, पहले खुद को देखो तो सही. फरहाना फिर गुस्से में अशनूर को छिपकली कह देती हैं. फरहाना चिल्लाते हुए अशनूर से आगे बोलीं- जितना मैं तुझे बोलती हूं, तुझे रात में मेरे सपने आते होंगे. 

Advertisement

आपस में भिड़ीं तान्या-नेहल

नॉमिनेशन टास्क में नेहल, तान्या मित्तल को टारगेट करती हैं. लेकिन नीलम उनके बचाव में नेहल से पंगा ले लेती हैं. नीलम गुस्से से भड़कते हुए नेहल से कहती हैं- अगर किसी के पापा-मम्मी ने उन्हें थाली में सजाकर कुछ दिया है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. तान्या भी फिर नेहल पर भड़क जाती हैं. वो नेहल से कहती हैं- तू जितनी गंदगी पर गिर सकती है मैं उतना नहीं गिर पाऊंगी. 

 

कुल-मिलाकर ओपन नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैट-फाइट में बदल गई. घर की लड़कियां एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ती हुई नजर आईं. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखकर फैंस शॉक्ड हो रहे हैं. कुछ लोग फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ अशनूर की तरफदारी कर रहे हैं. वैसे आपको कौन पसंद है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement