21 साल की अशनूर को सलमान खान ने फटकारा, देखकर रो पड़ीं मां, रातभर सो नहीं पाए पिता

Bigg Boss 19: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने कम उम्र में बड़ा नाम बना लिया है. महज 21 साल की उम्र में वो बिग बॉस जैसे शो में नजर आ रही हैं. शो में अशनूर की अभिषेक संग दोस्ती काफी पसंद की जा रही है. मगर वीकेंड का वार पर अशनूर को कई दफा सलमान खान से डांट भी पढ़ चुकी है. पिछले हफ्त ही सलमान ने उन्हें खूब लताड़ा था. शो में हुई अशनूर की बैशिंग पर अब उनके पेरेंट्स ने रिएक्ट किया है.

क्या बोले अशनूर के पिता?

ईटाइम्स संग बातचीत में अशनूर के पिता ने कहा- पिछले हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड देखना हमारे लिए काफी डिस्टर्बिंग और मुश्किल था. हम इस बात को समझते हैं कि मेकर्स की अपनी क्रिएटिव चॉइस होती है, जिसके जरिए वो ज्यादा व्यूज अट्रैक्ट करना चाहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह अशनूर को फटकारा गया, उसे और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जा सकता था.

'क्या सही और क्या गलता है...उसका जजमेंट ऑडियंस पहले ही सोशल मीडिया पर दे चुकी है. ये सभी ने देखा कि किस तरह ऑडियंस अशनूर के सपोर्ट में आगे आई है. वीकेंड का वार एपिसोड के बाद लोगों के रिएक्शन देखने के बाद पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं.'

अशनूर के लिए क्या बोलीं मां?

अशनूर की मां बोलीं- ईमानदारी से कहूं तो अशनूर ने पहले कभी बिग बॉस नहीं देखा. मैंने बिग बॉस के पिछले सीजन्स देखे हैं. मगर अशनूर और उनके पिता ने बिल्कुल नहीं देखा था. अशनूर को नहीं पता था कि शो में कंफेशन रूम क्या होता है? इसलिए जब कुनिका जी ने सुरसुरी वाला कमेंट बताया था तो बसीर ने ही अशनूर को सजेस्ट किया था कि अगर उन्हें कुछ गलत लगा है तो कंफेशन रूम में जाकर फुटेज दिखाने को बोल सकती हो. अशनूर को नहीं पता था कि इस तरह के मैटर्स वीकेंड का वार पर डिस्कस होते हैं. लेकिन अशनूर ने जिस मैच्योरिटी के साथ पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, वो देखकर हम भी हैरान थे.

अशनूर की मां के निकले आंसू

अशनूर की मां ने कहा कि जब सलमान खान ने अशनूर को पिछले हफ्ते फटकारा था, तो उनके लिए ये देखना काफी मुश्किल था. वो काफी इमोशनल हो गई थीं और खूब रोई थीं. वो और अशनूर के पिता इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि पूरी रात सो नहीं पाए थे. अशनूर की मां ने ये भी कहा कि शो में उनकी बेटी को अक्सर छिपकली, चुड़ैल कहा जाता है. लेकिन फिर भी अशनूर ने अभी तक किसी के लिए भी अब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया.

