Bigg Boss 19: अशनूर के पिता को कुनिका ने बुलाया 'समधी', रिश्ता हुआ पक्का! हुईं इमोशनल

इस हफ्ते 'बिग बॉस' के घर में इमोशन्स का सैलाब उमड़ने वाला है. घरवालों के परिवार वाले शो में एंट्री लेने वाले हैं. उन्हें देखकर हर कोई फूट-फूटकर रोता दिखाई देगा. 'बिग बॉस' के कुछ प्रोमोज भी अभी से सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कुनिका सदानंद के बेटे के बाद, अब घर में अशनूर कौर के पिता की एंट्री हुई है.

और पढ़ें

बिग बॉस के घर में आए अशनूर के पिता

'बिग बॉस' का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बिग बॉस घरवालों को अशनूर के पिता गुरमीत सिंह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. अपने पिता को इतने दिनों बाद देखकर, एक्ट्रेस इमोशनल हो जाती हैं. उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे. लेकिन अपनी बेटी को रोता देख, अशनूर के पिता ने खुद को संभाला.

उन्होंने बड़े प्यार से एक्ट्रेस के आंसू पोंछे और बिग बॉस से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपनी बेटी को गले लगाने दें. बिग बॉस ने जैसे ही उनकी रिक्वेस्ट को मंजूरी दी, अशनूर तुरंत अपने पिता के गले लगीं और फूट-फूटकर रोने लगीं. आगे उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या वो शो में अच्छा कर रही हैं? जिसपर उनके पिता गर्व से कहते हैं कि वो एक बेटी जितना कर सकती है, उससे कई ज्यादा कर रही हैं.

प्रोमो में आगे अशनूर के पिता को शहबाज बदेशा की टांग खींचते हुए भी देखा गया. वो उन्हें अपनी बेटी को दोगला बोलने पर फटकार लगाते दिखाई दिए. जिसपर शहबाज बाद में कान पकड़कर उठक-बैठक करते देखे गए. फिर गौरव ने अशनूर के पिता से कहा कि उनकी बेटी अब बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी हैं. खुद कुनिका ने उनकी रोटियां अप्रूव की हैं. जिसपर कुनिका मजाक में कहती हैं कि वो अपने 'समधी' जी से बात नहीं कर सकतीं.

बता दें कि कुनिका ने अशनूर के पिता को अपना समधी इसलिए कहा क्योंकि जब उनके बेटे अयान घर में आए, तब उन्होंने एक्ट्रेस से कहा कि वो उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहेंगी. इसपर सभी घरवालों ने कुनिया के बेटे की टांग खींची थी. अब कुनिका और अशनूर के पिता के बीच बिग बॉस हाउस में क्या बातचीत होगी, ये देखने लायक रहेगा.

---- समाप्त ----