'बिग बॉस 19' से कटा अभिषेक बजाज का पत्ता, फैंस के निशाने पर आए प्रणित मोरे

एक्टर अभिषेक बजाज पिछले ढाई महीने से बिग बॉस हाउस में मौजूद थे. वो जिस तरह से अपना खेल दिखा रहे थे, उससे हर कोई काफी इंप्रेस था. लेकिन इस संडे जब उनका सफर शो से खत्म हुआ, तब हर कोई इमोशनल हो गया. हर घरवाले को लगा कि अभिषेक का जाना सही नहीं था.

अभिषेक बजाज का शॉकिंग एविक्शन

दरअसल, संडे के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान ने प्रणित मोरे को एक स्पेशल पावर दी थी कि वो घर में किसी को भी एलिमिनेट होने से बचा सकते हैं. प्रणित के फैसले से पहले सलमान ने उन्हें समझाया भी था कि वो ये फैसला इस सोच को भी ध्यान में रखकर लें जिसने शो में सबसे ज्यादा योगदान दिया.

प्रणित ने अभिषेक और अशनूर में से अशनूर को चुना, जिसके बाद अभिषेक का सफर खत्म हुआ. हालांकि घर में मौजूद गौरव खन्ना, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट ने प्रणित के फैसले को सही नहीं ठहराया. उन्होंने कहा कि अभिषेक शो में रहना डिजर्व करते थे. एक्टर के जाने की खबर से अशनूर का बुरा हाल हुआ. घर में लगभग सभी लोग रोते नजर आए.

अभिषेक ने ढाई महीने में बिग बॉस से अपना तगड़ा फैनडम खड़ा कर लिया था. उनके लिए जनता भर-भरकर सपोर्ट कर रही थी. ऐसे में उनका अचानक शो से चले जाना कई लोगों के लिए एक धक्के की तरह था. सोशल मीडिया पर फैंस उनके सपोर्ट में भारी संख्या में उतर आए. X (पहले ट्विटर) पर अनबीटेबल अभिषेक बजाज के नाम का हैशटैग ट्रेंड हुआ. साथ ही फैंस ने प्रणित मोरे को भी जमकर फटकार लगाई.

फैंस के निशाने पर आए प्रणित मोरे

कई यूजर्स सोशल मीडिया पर प्रणित को 'दोगला' कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने खास दोस्त अभिषेक बजाज को एविक्ट किया. उनका दावा है कि कॉमेडियन ने ये सबकुछ गेम के लिए किया है. एक यूजर ने अभिषेक के बेघर होने पर लिखा, 'प्रणित मोरे, तुम अभिषेक बजाज का एक% भी नहीं हो सकते और ना ही कभी हो पाओगे. जब तुम्हारे अपने वैल्यूज तुम्हारी मुताबिक बदल जाएं, तो उसके वैल्यूज पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना. अभिषेक, तुम इससे कहीं बेहतर के हकदार थे.'

Pranit More, you couldn’t even be 1% of what Abhishek Bajaj is, and you never will be. Don’t you dare question his values when your own morals change whenever it’s convenient for you. Abhi, you deserved so much better :(



SCRIPTED BB19 THUD PE

UNBEATABLE ABHISHEK BAJAJ pic.twitter.com/AyOLOId5zZ — s (@yaayerhs) November 9, 2025

वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अब वो बिग बॉस नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि उनका फेवरेट अभिषेक शो का हिस्सा नहीं है. फैंस ने मेकर्स पर कई सारे आरोप लगाए हैं. अभिषेक के एविक्शन पर बिग बॉस की पुरानी कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने X पर लिखा, 'ओह, तो ये प्लान था. बुरी किस्मत अभिषेक, क्या खेलते हो यार बिग बॉस बेचारे प्रणित को भी पछतावे में डाल दिया.'

Oh so yeh plan tha… hard luck #Abhishek

Kya khelte ho yaar #BiggBoss bechare #Pranit ko bhi guilt meh daal diya. @ColorsTV — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 9, 2025

बता दें कि 'बिग बॉस 19' अब अपने अंतिम पढ़ाव में आ गया है. शो के फिनाले को सिर्फ एक महीना बाकी है. ऐसे में ऑडियंस को जल्द टिकट टू फिनाले टास्क देखने मिल सकता है. देखना होगा कि किसका सफर फिनाले वीक से पहले खत्म हो जाएगा. वैसे आप किसके लिए वोट करेंगे?

