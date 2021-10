शो में बड़ा ट्विस्ट, कंटेस्टेंट्स को मिली प्रतीक की गलती की सजा, Bigg Boss ने सभी 'जंगलवासियों' को किया नॉमिनेट

बिग बॉस 15 अपनी शुरुआत से ही धमाल मचा रहा है. कंटेस्टेंट्स पहले हफ्ते में ही जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं. अब शो में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. प्रतीक सहजपाल के एग्रेसिव नेचर और घर में मचाई तोड़-फोड़ की सजा बिग बॉस प्रतीक के बजाए सभी जंगलवासियों को देते हुए नजर आएंगे. बिग बॉस के इस फैसले से कंटेस्टेंस भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई देंगे.

बिग बॉस ने जंगलवासियों को किया नॉमिनेट

टास्क में जय भानुशाली संग हुई लड़ाई में प्रतीक अपना कंट्रोल खोते हुए नजर आए थे. प्रतीक ने लड़ाई में हाथापाई करने के साथ घर के शीशे भी तोड़ दिए थे. इसके बाद सभी घरवालों को लग रहा था कि बिग बॉस प्रतीक को इसके लिए सजा देंगे. लेकिन बिग बॉस के नए प्रोमो में तो गेम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रतीक की गलतियों की सजा बिग बॉस ने उनके बजाए सभी जंगलवासियों को दी है. बिग बॉस ने सभी जंगलवासियों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है.

Bigg Boss 15: जय भानुशाली बोले, 'उमर रियाज को मिल सकता है John Cena का सपोर्ट', ये है वजह

Tommorrow Promo #UmarRiaz and #VishalKotian are on fire 🔥#BB15 pic.twitter.com/H4MOSc6giB