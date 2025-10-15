'कपड़े पहनकर बात कर', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का नेहल पर भद्दा कमेंट, भड़के घरवाले

Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस में कोहराम मचाया हुआ है. मालती की बदतमीजियां दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही हैं. मालती की मनमानी की वजह से घरवालों के राशन में कटौती हो गई है और अब उन्होंने नेहल के कपड़ों को लेकर इतना भद्दा कमेंट किया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

मालती की वजह से कटा घर का राशन

दरअसल, बिग बॉस ने घरवालों को राशन टास्क के लिए टेडी बियर उठाने को दिया था. शर्त ये थी कि टेडी बियर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए. मगर मालती ने जानबूझकर टेडी बियर को जमीन पर फेंका और कई दफा उसे घर के सामान से टच किया. मालती की इस गलती की वजह से घरवालों के राशन से 11 चीजों को कटौती हो गई, जिस वजह से सारे घरवाले मालती के खिलाफ चले गए.

बिग बॉस की अनाउंसमेंट के बाद मालती घरवालों पर चिल्लाती दिखीं. उन्होंने सब पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि इतना इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है. गलती हो गई तो हो गई.

नेहल से भिड़ीं मालती

मगर मालती की बदतमीजी यही तक नहीं रुकी. उन्होंने घर की कैप्टन नेहल के कपड़ों को लेकर भद्दा कमेंट किया. दरअसल, घर में सूजी का हलवा बनता है, तो नेहल सबको बोल देती हैं कि इस बात पर कोई हंगामा नहीं करेगा. मगर मालती नेहल पर कुछ ऐसा कमेंट कर देती हैं कि वो चिढ़ जाती हैं और फिर नेहल गुस्से से चिल्लाने लगती हैं.

बसीर ने मालती को लताड़ा

नेहल पर भड़कते हुए मालती ने उनसे कहा- अगली बार कपड़े पहनकर बात करना मुझसे. मालती का ये कमेंट सुनकर नेहल और बसीर शॉक्ड रह जाते हैं. बसीर चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं- तुम क्या बेवकूफ हो. कैसी बेवकूफों वाली बातें करती हो. इसपर मालती ने जवाब दिया- कपड़े मैंने भी नहीं पहने हैं.

मगर जब बसीर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मालती उनपर भड़कते हुए बोलीं- मैं लड़की से बात कर रही हूं तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो. मालती की बात पर बसीर पलटवार करते हुए कहते हैं- निकल जाओ तुम यहां से... खुलवा रहा हूं मैं मुख्य द्वार. निकलो यहां से. वहीं, मालती को जवाब देते हुए नेहल कहती हैं- आ रहा है वो अब क्या? मालती के भद्दे कमेंट पर कुनिका सदानंद भी गुस्से से आगबबूला हो गईं.

कुल मिलाकर इस समय मालती ने बिग बॉस हाउस में हंगामा मचाया हुआ है. मालती की बदतमीजियों से परेशान ज्यादातर घरवाले उनके खिलाफ हो गए हैं. मालती हर किसी से गंदी लैंग्वेज में बात करती हैं, जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है.

