TV पर रियलिटी शोज की बाढ़, बिग बॉस से लेकर KBC तक, सास बहू ड्रामा को TRP में मिलेगी टक्कर

इंडियन टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शोज में शामिल बिग बॉस 19 इस महीने 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. रियलिटी शोज के आने से सास बहू ड्रामा का टक्कर मिलने वाली है. बीते हफ्ते टीआरपी रेटिंग में क्योंकि सास भी कभी बहू थी को धमाकेदार रेटिंग मिली थी.

सलमान खान (Photo: Instagram @beingsalmankhan)
टीवी शोज के शौकीनों के लिए एंटरटेनमेंट के तगड़े डोज की भरमार है. सास बहू ड्रामा सीरियल को टक्कर देने के लिए कई रियलिटी शोज ने टीवी पर दस्तक दी है. कुछ ऑनएयर हो चुके हैं. कई का धमाकेदार आगाज बस होने ही वाला है. इस रिपोर्ट में जानते हैं इन रियलिटी शोज के बारे में...

बिग बॉस 19 का जल्द होगा आगाज

इंडियन टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शोज में शामिल बिग बॉस 19 इस महीने 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सीजन 19 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. प्रोडक्शन हाउस और मेकर्स के बीच की खींचतान की वजह से पहले सीजन 19 के लॉन्च पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. लेकिन अब सब ठीक हो गया है. सलमान खान नए कंटेस्टेंट्स के साथ ब्रैंड न्यू सीजन लेकर आ रहे हैं. नेहा कक्कड़ सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 3 लेकर आने वाली हैं. शो का प्रोमो रिलीज होने वाला है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

इन शोज ने जीता ऑडियंस का दिल

इन सभी शोज के बीच कई बड़े रियलिटी शो पहले से चल रहे हैं. इनमें कौन बनेगा करोड़पति 17, पति पत्नी और पंगा, छोरियां चली गांव और सुपर डांसर चैप्टर 5 शामिल हैं. ये सभी शोज टीवी पर तहलका मचा रहे हैं. लाफ्टर शेफ सीजन 2 खत्म होने के बाद पति पत्नी और पंगा ने इसकी जगह ली है. ये शो आते ही छा गया है. शोबिज की सेलेब्रिटी जोड़ियों ने शो में अपनी रियल केमिस्ट्री देखकर धमाल मचा दिया है. वहीं गांव की थीम पर बेस्ड शो छोरियां चली गांव पहले दिन से ऑडियंस का ध्यान खींच रहा है. ये शो दर्शकों की कसौटी पर खरा उतर रहा है. शहरी डीवाज को गांव के रंग में रंगते देख फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं. 

इन रियलिटी शोज के आने से सास बहू ड्रामा का टक्कर मिलने वाली है. बीते हफ्ते टीआरपी रेटिंग में क्योंकि सास भी कभी बहू थी को धमाकेदार रेटिंग मिली थी. अनुपमा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी ऑडियंस के दिलों में बसे हुए हैं. ऐसे में बिग बॉस, केबीसी, पति पत्नी और पंगा जैसे शोज टीआरपी में कितना दम दिखाते हैं, आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा. 

