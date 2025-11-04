scorecardresearch
 

Bigg Boss: TRP के लिए कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ की उड़ाई धज्जियां, खोले राज, ये कैसा खेल?

बिग बॉस का फॉर्मेट पहले के मुकाबले अब काफी बदल चुका है. पहले कंटेस्टेंट्स के गेम और स्ट्रैटिजी पर फोकस किया जाता था, लेकिन अब मेकर्स का ज्यादा ध्यान सेलेब्स की पर्सनल और लव लाइफ पर रहता है. शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स जबरन सेलेब्स की पर्सनल लाइफ घसीटने लगे हैं. आखिर ये कितना सही है?

EX वाइफ पर भड़के अभिषेक बजाज (Photo: Screengrab)
EX वाइफ पर भड़के अभिषेक बजाज (Photo: Screengrab)

बिग बॉस में बीते कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. शो में पहले कंटेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी, उनके गेम और स्ट्रैटिजी पर फोकस किया जाता था. मगर अब शो में TRP लिए सेलेब्स की पर्सनल लाइफ को भुनाने की कोशिश की जाती है और उसे मिर्च-मसाला लगाकर पेश किया जाता है. इस साल भी बिग बॉस ने कुछ कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है.

अभिषेक के तलाक का बना मजाक

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज तलाकशुदा हैं. बाहर उनकी पत्नी मीडिया में कई खुलासे कर रही हैं. मगर शो में अभिषेक और अशनूर के लव एंगल को भुनाने के लिए मेकर्स ने अभिषेक की पर्सनल लाइफ को घसीटने की पूरी कोशिश की. 

वैसे तो शो में बाहर की जानकारी देना मना है, मगर सलमान वीकेंड का वार में दो दफा अभिषेक को उनकी एक्स वाइफ को लेकर इशारों में हिंट दे चुके हैं. मेकर्स को लगा था कि एक्स वाइफ की बात शो में होने से अशनूर संग अभिषेक का रिश्ता बदलेगा और शो को कंटेंट मिलेगा. मगर ऐसा हो नहीं पाया. अभिषेक ने उनकी एक्स वाइफ की चीजों पर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, जितनी उम्मीद की गई थी. अशनूर ने भी इस टॉपिक को काफी शांति से हैंडल किया. 

सुर्खियों में आई अमाल की लव लाइफ

अमाल मलिक जो शो में अभी तक ये दावा करते दिख रहे थे कि बाहर वो किसी लड़की को पसंद करते हैं अब उनकी लव लाइफ पर भी सवाल उठने लगे हैं. हाल ही के एपिसोड में मालती ने ये खुलासा किया कि वो और अमाल एक दूसरे को पहले से जानते हैं. दोनों बाहर मिल भी चुके हैं. मालती ने ये भी कहा कि उन्होंने बाहर पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें अपने रिश्ते को लेकर शो में कौन सी स्टोरी सुनानी है.

मालती के खुलासे के बाद लोगों का मानना है कि वही अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड हैं. अब सवाल ये है कि अगर मालती और अमाल रिश्ते में हैं तो क्या मेकर्स जानबूझकर मालती को शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर लाए हैं, ताकि शो को मसाला मिल सके? अगर ये सच है तो मेकर्स की ये चाल कुछ हद तक कामयाब होती दिख रही है. अमाल की लव लाइफ सुर्खियों में है, जिससे शो को फायदा पहुंचना तय है. 

मुनव्वर फारुकी लव लाइफ का बन चुका तमाशा

इससे पहले बिग बॉस 17 में भी टीआरपी बढ़ाने के लिए कई कंटेस्टेंट्स की लव लाइफ का तमाशा बनाया गया था. मुनव्वर फारुकी का शो में मन्नारा चोपड़ा संग बॉन्ड देखने को मिल रहा था. लेकिन इसी बीच मेकर्स मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान को शो में लेकर आ गए और आयशा ने मुनव्वर की एक और गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा कर दिया. मुनव्वर की लव लाइफ की शो में खूब धज्जियां उड़ी थीं. हालांकि, इसका शो की टीआरपी को फायदा पहुंचा था. 

ईशा-समर्थ और अभिषेक के लव ट्रायंगल पर मचा था बवाल

मुनव्वर फारुकी के अलावा ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल के लव ट्रायंगल ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी थी. शो में ईशा और अभिषेक के रिश्ता का खुलासा हुआ था. इसी बीच मेकर्स ने ईशा के उस वक्त बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दी थी. समर्थ के आने से शो में खूब बवाल मचा था. घरवालों समेत दर्शकों के भी होश उड़ गए थे. ईशा, समर्थ और अभिषेक के लव ट्रायंगल से शो को भर-भरकर कंटेंट मिला था, जिससे शो की टीआरपी में खूब इजाफा हुआ था. यही वजह है कि अब कई सेलेब्स शो में आने से घबराने लगे हैं. 

