गुस्से से आगबबूला हुए बिग बॉस, अशनूर-अभिषेक की इस हरकत से मचा बवाल, सलमान से पड़ेगी फटकार?

बिग बॉस 19 अब काफी रोमांचक मोड़ ले चुका है. इस हफ्ते शो से एक नहीं, बल्कि दो घरवालों का पत्ता कट गया है. बसीर अली और नेहल डबल एलिमिनेशन में बाहर हो गए हैं. शॉकिंग एविक्शन से घरवाले बाहर भी नहीं निकले थे कि अशनूर और अभिषेक बजाज की वजह से अब नया बवाल मच गया है. आखिर पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं...

अशनूर-अभिषेक ने क्या किया?

दरअसल, अशनूर और अभिषेक ने घर का एक बहुत बड़ा नियम तोड़ दिया है. दोनों ने बिना माइक के बातचीत की. बिग बॉस के बार-बार वॉर्निंग देने के बाद भी दोनों बिना माइक के ही बात करते रहे. अभिषेक और अशनूर की इस हरकत पर बिग बॉस गुस्से से आगबबूला हो गए और उन्होंने दोनों को सजा देने का फरमान घर के कैप्टन मृदुल पर छोड़ दिया.

शो का प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें बिग बॉस काफी गुस्से में अभिषेक और अशनूर को फटकारते दिख रहे हैं. बिग बॉस ने कहा- अभिषेक और अशनूर आपने मुझे मजाक समझ लिया है. सजा के अनूरूप अभिषेक और अशनूर को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए.

मृदुल ने पलटा गेम

घरवाले बिग बॉस की इस बात से सहमति जताते दिखे. मगर गौरव खन्ना अपने दोस्त अशनूर और अभिषेक को सपोर्ट करते नजर आए. गौरव बोले- मैं बिल्कुल चाहता हूं कि दोनों नॉमिनेट हो, लेकिन सिर्फ ये दोनों नॉमिनेट हो, ये थोड़ा ज्यादा है.

Advertisement

गौरव खन्ना की इस बात पर सभी घरवाले गुस्से से भड़क गए. सभी के बीच जमकर बहसबाजी हो गई. बिग बॉस ने फिर घर के कैप्टन मृदुल से कहा कि वो इस बात का फैसला लें कि अशनूर और अभिषेक को घर से नॉमिनेट होना चाहिए या नहीं? अब मृदुल तिवारी क्या फैसला लेंगे..ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा.

मगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मृदुल ने दोस्त अशनूर और अभिषेक को दूसरा मौका देने को कहा, जिससे बिग बॉस और ज्यादा भड़क गए और बिग बॉस ने अशनूर और अभिषेक को छोड़कर बाकी सभी घरवालों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है. शो काफी इंटेंस और इंटरेस्टिंग हो गया है. फैंस अब मंडे का एपिसोड देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं.

---- समाप्त ----