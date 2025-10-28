11 साल छोटी अशनूर कौर पर लट्टू अभिषेक, Ex वाइफ ने खोली पोल, तलाक पर बोलीं- दोषी को डर लगेगा...

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की लव लाइफ पर खूब चर्चा हो रही है. रियलिटी शो में भले ही वो सबसे अपनी एक्स वाइफ होने की बात को छिपा रहे हों, लेकिन रियल में वो तलाकशुदा हैं. उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल हैं. आकांक्षा ने खुलासा किया था कि एक्टर ने उन्हें कई बार चीट किया था.

आकांक्षा ने खोली पोल

आकांक्षा को लेकर ये भी कहा गया था कि वो पब्लिसिटी या फेम पाने के लिए अभिषेक की पोल खोल रही हैं. अगर वो अभिषेक से इतनी प्रताड़ित थी तो क्यों उन्होंने सालों पहले अपने तलाक का जिक्र नहीं किया. इन सभी आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए आकांक्षा ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट किया है. जिसमें आकांक्षा ने अपने और अभिषेक के तलाक के टाइमलाइन को शेयर किया है. दावा था कि दोनों 6 साल पहले अलग हो चुके हैं. इस बात को आकांक्षा ने खारिज किया है. उनका कहना है कि उनका सेपरेशन 2023 को हुआ था.

अपनी स्टेटमेंट में वो लिखती हैं- जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं 6 साल बाद आई हूं- प्लीज अपने फैक्ट्स को सही कीजिए. हम 18 अगस्त 2023 को अलग हो गए थे. आपने सच जानने की मांग की थी. तो मैंने दिया. अब अचानक से मैं दिक्कत बन गई हूं? अगर आपको पूरी कहानी पता होती तो आप ऐसे मजाक नहीं उड़ाते... आप समझते. सच्चाई निर्दोष इंसान को नहीं हिलाती. जो दोषी होता है उसे सच सामने आने का डर सताता है.

क्या बिग बॉस में आएंगी आकांक्षा?

मालूम हो, वीकेंड का वार में अभिषेक पर इशारों में कमेंट करते हुए सलमान खान ने कहा था- बाहर किसी की पत्नी और किसी की एक्स वाइफ भी होगी. ऐसे में जब आप फेम के एक लेवल पर पहुंच जाते हो, और वो नहीं पहुंचते हैं. ऐसे में वो लोग लाइमलाइट में आने के लिए आपकी या तो तारीफ करते हैं या फिर खतरनाक सीक्रेट्स को एक्सपोज करते हैं. जो कि अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं.

ये सब कहने के बाद सलमान ने अभिषेक से पूछा- है ना अभिषेक? सलमान की इन बातों को सुनने के बाद एक्टर को एक्स वाइफ को लेकर टेंशन हो गई. वो अशनूर से इशारों में इस पर बात भी करते दिखे कि कहीं उनकी एक्स वाइफ शो में तो नहीं आएगी.

अब देखना होगा आकांक्षा बीबी हाउस में आकर रिश्तों के गेम को इंटेंस करेंगी या फिर इससे दूर रहना पसंद करेंगी. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो पेशे से कंपनी सेक्रेटरी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं.

