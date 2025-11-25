Bigg Boss 19: टिकट-टू-फिनाले के लिए सेलेब्स के बीच छिड़ी जंग, टारगेट पर मालती-शहबाज, किसने मारी बाजी?

बिग बॉस 19 आखिर अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है. शो के ग्रैंड फिनाले में कुछ ही दिन बाकी हैं. सभी खिलाड़ी शो जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अब घरवालों के बीच टिकट-टू-फिनाले जीतने को लेकर जंग छिड़ गई है.

किसे मिलेगा टिकट-टू-फिनाले?

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. वीडियो में देख सकते हैं कि बिग बॉस घरवालों को टिकट-टू-फिनाले जीतने का मौका देते हैं. टिकट-टू-फिनाले देखकर घरवालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सभी खुशी से झूमते दिखे.

बिग बॉस ने घरवालों से कहा- इस टिकट को जीतकर आप शो के फिनाले में पहुंचने वाले पहले सदस्य बन सकते हैं. हालांकि, शो के दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स मालती चाहर और शहबाज की किस्मत का फैसला लेने का मौका बिग बॉस ने घरवालों को दिया. बिग बॉस ने घरवालों से कहा- 'शहबाज और मालती को टिकट-टू-फिनाले दिया जाना चाहिए या नहीं ये फैसला मैं घरवालों की सरकार पर छोड़ता हूं.'

मगर ज्यादातर घरवाले मालती और शहबाज को फिनाले वीक से हटाने के फेवर में दिखे. फरहाना बोलीं- स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी नहीं देखी. गौरव बोले- मालती की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आतीं. वहीं, अशनूर ने कहा कि वो अपने कॉम्पिटिशन को हटाना चाहती हैं.

घरवालों की बातें सुनकर लग रहा है कि वो मालती और शहबाज को टिकट-टू-फिनाले की रेस से बाहर करना चाहते हैं. प्रोमो वीडियो पर फैंस भी अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. फैंस अपने-अपने फेवरेट स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं.

कौन जीत के सबसे ज्यादा करीब?

शो की बात करें तो अब सिर्फ 8 खिलाड़ी बचे हैं, फरहाना, शहबाज, मालती चाहर, अमाल मलित, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, तान्या मित्तल और गौरव खन्ना. इन्हीं में से कोई एक बिग बॉस 19 का विनर बनेगा. फैंस के वोटों के हिसाब से देखा जाए तो गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के जीत के सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं. वैसे आपका फेवरेट कौन है?

