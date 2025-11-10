Bigg boss 19: प्रणित मोरे ने तोड़ा अभिषेक बजाज का सपना, बताया क्यों अशनूर कौर को किया सेफ

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. मेकर्स ने एक कंटेस्टेंट को सेफ करने का फैसला प्रणित मोरे को सौंप दिया. वो तीनों में से किसी एक को बचा सकते थे. उन्होंने अशनूर कौर को सेफ किया. इसी के साथ अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बेघर हो गए.

प्रणित मोरे के इस शॉकिंग फैसले ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी. किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्रणित मोरे इस तरह का फैसला लेंगे. अब अभिषेक के फैंस का गुस्सा मेकर्स पर फूट रहा है. वहीं प्रणित मोरे ने अपने फैसले के पीछे की वजह भी बता दी.

प्रणित मोरे ने क्या कहा?

गौरव खन्ना ने प्रणित मोरे से अशनूर को सेफ करने की वजह जब पूछी तो प्रणित ने कहा, 'मैं सिर्फ वैल्यू का सोच रहा था.' इसके बाद गौरव ने कहा, 'सलमान खान ने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि गेम के लिए कोई ऐसे बंदे को मत सिलेक्ट करना कि उसकी जर्नी खत्म हो जाए. वो उनका हिंट था, क्योंकि पावर तेरे हाथ में थी. अगर तू अभिषेक बजाज को रोकता तो वो फेयर रहता. उसने कुछ गलत नहीं किया.'

गौरव ने प्रणित से पूछा, 'ठीक है तूने वैल्यू का सोचा, तो अशनूर की वैल्यू अभिषेक से करेक्ट थी?' इस पर प्रणित ने कहा, 'मुझे लगता है कि वो चीजों को समझती है, लोगों के बारे में सोचती है. हमेशा वो स्टैंड लेती है. तो मैंने जो मेरे मम्मी-पापा से वैल्यू सीखी है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस पोजिशन में रहता तो शायद में भी यही एक्सेप्ट करता कि वो उसी का स्डैंट लें, जिसने सही किया है.'

जब गौरव खन्ना ने प्रणित से कहा कि सलमान सर ने कहा कि अशनूर कौर गेम में 11 हफ्ते दिखी ही नहीं. इस पर कॉमेडियन ने जवाब दिया कि मैं अपनी वैल्यू नहीं छोड़ सकता. मैं यहां गेम खेलने को नहीं आया था. अगर मैं भी गेम खेलता तो फेक रिलेशनशिप बनाता.

प्रणित मोरे के नहीं रुके आंसू

अभिषेक और नीलम के जाने के बाद प्रणीत मोरे रो पड़े. अशनूर को सेफ किए जाने के फैसले पर प्रणित ने रोते हुए कहा, 'मेरे से ये क्या हो गया, मेरे को ये नहीं चुनना था. अभिषेक चला गया. मुझे क्यों ये फैसला लेना पड़ा. मैं आखिरी बार अभिषेक से बात भी नहीं कर पाया.'



