'अपनी जुबान पर काबू रखो...', पिता डब्बू मलिक से पड़ी अमाल को डांट, सलमान भी हुए गुस्सा

बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में जमकर हंगामा देखने को मिला. जिसमें अमाल ने फरहाना भट्ट को काफी बुरा भला कहा. वहीं अब अमाल के पिता डब्बू मलिक वीकेंड का वार एपिसोड में आए.

डब्बू मलिक ने अमाल को फटकारा (Photo: X/@ColorsTV)
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने अमाल मलिक को फरहाना भट्ट के खिलाफ कहे गए अपमानजनक शब्दों के लिए न सिर्फ फटकारा बल्कि इस बार सिंगर की सबसे कमजोर नब्ज यानी उनके पिता डब्बू मलिक को स्टेज पर बुलाया और मंच पर आते ही अमाल पर भड़क उठते हैं. जिसके बाद अमाल फूट-फूट कर रोने लगते हैं.

दरअसल बीते एपिसोड के एक टास्क के दौरान फरहाना ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी. इसके बाद पूरे घर में भारी बवाल हुआ था. इस दौरान अमाल ने  अमाल ने फरहाना की खाने की प्लेट छीन ली. इसके बाद फरहाना ने उन्हें बी-ग्रेड इंसान कहा. इसके बाद अमाल भी चुप नहीं रहे, उन्होंने फरहाना से कहा, 'तुझे सी-ग्रेड और पोर्न फिल्मों में भी मौका ना मिले. अगर मैं अपनी पर आया तो तेरी मां को तुझे बचाना आना पड़ेगा. तू और तेरी मां दोनों बी-ग्रेड हैं. 

सलमान ने लगाई अमाल की क्लास
वीकेंड का वार में सलमान ने इस घटना को लेकर अमाल से बात की और फरहाना के खाने की प्लेट छीनने पर फटकार लगाई. इस दौरान अमाल ने कहा, 'फरहाना की मां को बी-ग्रेड कहने पर वह सॉरी बोलते हैं. इस दौरान अमाल ने कहा कि फरहाना ने भी मुझे काफी कुछ कहा है. दो कौड़ी का सिंगर, मां-बाप साथ हैं भी या नहीं... जैसी चीजें कहती है. अमाल ने कहा मुझे खाना नहीं छीनना चाहिए था. इस पर सलमान ने कहा, 'रोजी रोटी ऊपर वाले ने दी है. आप उनसे छीन लेते हैं.' इसके बाद स्टेज पर डब्बू मलिक को बुलाया गया.

जानिए डब्बू मलिक ने क्या कहा?
पिता डब्बू मलिक को देख अमाल काफी इमोशनल हो गए. डब्बू ने बेटे से कहा, 'मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे पिता के तौर पर यहां आया हूं. सारा देश देख रहा है, तुम्हारा एक-एक पल, तुम्हार एक एक कदम, सब कुछ देख रहे है. अगर एक पिता होकर मैं तुम्हारे संगीत के लिए गर्व कर सकता हूं, और मुझे गर्व है कि तुम हमारी लेगसी को आगे लेकर गए हो. जिस शो में तुम हो, वो बहुत बड़ा शो है लेकिन बेटा इससे भी बड़ा शो बाहर है. जहां मां-बाप, रिश्तेदार, दोस्त, बहुएं-बेटियां भाई सब तुम्हें देख रहे हैं. तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पर, तुम्हारी लड़ाईयां सर आखों पर लेकिन एक बाप हूं, तो तुम्हें कहने आया हूं कि अंडर द बेल्ट मत खेलो. एक लफ्ज भी ऐसा मत बोले किसी महिला को जो मेरा, तुम्हारा और हमारे डैडी का फैसला था कि हम जिंदगी में कभी ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो वूमन पावर के खिलाफ हो.'

डब्बू मलिक ने आगे कहा, 'मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे और मैं रो-रोकर पागल हो जाऊंगा, तू जानता है. मुझे तुझ पर गर्व है तो वो 16 साल का बच्चा हैं, जिसने कहा था कि पापा मैं आपके लिए 10 हजार रुपये कमाकर लाऊंगा. लड़-झगड़ लेकिन अपनी जुबान का स्तर मत गिरा. इज्जत के साथ खेलो. मेरे माथे पर मत लिख दें कि तू इस तरह से व्यवहार करेगा. ये खेल अभी शुरू हुआ है, अभी तो आधा रास्ते हैं. सारा देश तुझे प्यार कर रहा है.' इसके बाद अमाल काफी रोने लगते हैं. 

वहीं इसके बाद सलमान ने कहा, 'डब्बू क्या आपने इसे देखा जो तुम बार-बार कह रहो हो कि मैं अपने बेटे पर गर्व करता हूं?' इस पर डब्बू ने कहा, 'हां, ये गलत है. लेकिन मैं इसने जो एक म्यूजिशियन के तौर पर किया उसपर मुझे गर्व है. लेकिन जो ये बिग बॉस के घर में कर रहा है. इस पर मुझे गर्व नहीं है.'

इज्जत करो तो दिखावा
इस दौरान सलमान ने अमाल से कहा कि उन पर भी काफी कुछ रिएक्शन आता है. काफी कुछ कहा जाता है, जिसको वो हैंडल कर रहे हैं. जो किया नहीं, उसकी भी भरपाई कर रहे हैं. 30-40 साल पुरानी झूठी बातें आजतक बोली जाती हैं. चैरिटी करो तो कहते हैं दिखावा है. इज्जत दो तो कहते हैं दिखावा है. हम कितनी मेंटल स्ट्रेंथ से सब हैंडल कर रहे हैं, संजू (संजत दत्त) कैसे सब झेल रहा है. तो ऐसा ही है. अमाल से कहा कि कान के कच्चे मत बनो. ये लास्ट वॉर्निंग हैं.

