Bigg Boss 19: टॉप बिजनेसवुमेन बनना चाहती तान्या, राजनीति में रखेंगी कदम, बोलीं- अच्छा करूंगी

स्पिरिचुअल इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल इन दिनों बिग बॉस 19 में छाई हुई हैं. सोशल मीडिया पर उनके छोटे-छोटे क्लिप काफी वायरल हो रहे हैं. तान्या हर दिन दर्शकों को नया कंटेंट दे रही हैं. वो बात अलग है कि उन्हें उनके कंटेंट के लिए काफी ट्रोल भी किया जा रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में वो भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी और नगमा मिराजकर संग अपने भविष्य के बारे में बात करती नजर आईं.

क्या है तान्या का भविष्य?

तान्या ग्वालियर की रहने वाली हैं. वो एक पॉडकास्टर, स्पिरिचुअल इंफ्लूएंसर और बिजनेसवुमेन हैं. 26 की उम्र में तान्या ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, जहां तक हर इंसान नहीं पहुंच सकता. हाल ही में तान्या शो के कंटेस्टेंट्स से अपने फ्यूचर प्लान पर बात करती दिखीं. नीलम और नगमा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि करूंगी मैं कुछ अच्छा करूंगी.

आगे वो कहती हैं कि इंडिया के टॉप 100 बिजनेसमैन... और फिर पॉलिटिक्स में जाना है. हालांकि, तान्या की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो हर पांच मिनट में अपनी बातें बदलती रहती हैं. अब भविष्य में क्या करती हैं, ये तो भविष्य ही बता पाएगा.

उर्वशी रतौला की सस्ती कॉपी हैं तान्या

तान्या मित्तल जब से बिग बॉस के घर गई हुई हैं. कुछ ना कुछ ऐसा कह रही हैं, जिससे लोग उन्हें उर्वशी रतौला की सस्ती कॉपी बता रहे हैं. पहले तान्या ने कहा कि वो कहीं भी जाती हैं, तो बॉडीगार्ड के साथ जाती हैं. फिर उन्होंने कहा कि घर पर लोग उन्हें बॉस कह कर बुलाते हैं. तान्या ने ये भी बताया कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनतीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज ऐसे आए, जिसमें वो रिवीलिंग आउटफिट में नजर आईं.

गौहर का मिला सपोर्ट

लोग भले ही तान्या को ट्रोल कर रहे हों, लेकिन इस बीच उन्हें गौहर खान का सपोर्ट मिला. हाल ही के एपिसोड में तान्या ने कैमरे पर कहा कि उन्हें उनके घरवालों की याद आ रही है. वो इमोशनल होते हुए अपनी मां से कहती हैं कि मुझे तीन महीने लगेंगे. मैं जल्द ही घर आऊंगी. गौहर ने तान्या की पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें क्यूट बताया.

निगेटिव हो या पॉजिटिव, तान्या बिग बॉस 19 की वो कंटेस्टेंट बन चुकी हैं, जो दर्शकों को मसालेदार कंटेंट को लेकर छाई हुई हैं.

