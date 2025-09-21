बिग बॉस में अमाल संग तान्या मित्तल ने किया रोमांटिक डांस, उर्फी बोलीं- तुम तो...

टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस समय लोगों के बीच काफी फेवरेट बना हुआ है. इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच एक तरफ जहां जमकर घमासान मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान 'वीकेंड का वार' में घरवालों की क्लास लगाने पहुंचे. सलमान ने कई कंटेस्टेंट की तारीफ भी की तो दूसरी तरफ जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें फटकार भी लगाई. वहीं आज रविवार को वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार होने वाला है. इस एपिसोड में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने उर्फी जावेद पहुंचेंगी.

किसका रिश्ता टूटेगा सबसे पहले?

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है. जिसमें दिखाया गया है कि उर्फी जावेद घर में आती हैं और सभी कंटेस्टेंट्स का टास्क करवाती हैं. जिसमें उर्फी सबसे पहले अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं. इसेक बाद वो घरवालों से पूछती हैं कि इनमें से किसका रिश्ता जल्दी टूट जाएगा. घरवाले तान्या का नाम ज्यादा लेते हैं.

अमाल ने किया तान्या के साथ डांस

वहीं इन सब टास्क के बाद उर्फी इसमें बड़ा ट्विस्ट लेकर आई. अमाल, तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना गाते हैं. इसी के साथ वो गाना गाते हुए तान्या के साथ डांस भी करते हैं. वो तान्या का हाथ पकड़कर उन्हें घुमाते हैं, जिसके बाद वो काफी ब्लश करने लग जाती हैं. उर्फी ये सब देखने के बाद पूछती हैं कि तान्या इतना शरमा क्यों रही हैं?

काजोल भी पहुंची बिग बॉस

वहीं बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो भी सामने आया है. जिसमें 'द ट्रायल' के एक्टर्स काजोल और जीशु सेनगुप्ता बिग बॉस हाउस पहुंचे हैं. दोनों 'द ट्रायल सीज़न 2' का प्रमोशन करने शो में पहुंचे.

कौन होगा नॉमिनेट?

वहीं इस हफ्ते नॉमिनेशन में नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बसीर अली थे.जानकारी के मुताबिक कम वोट मिलने की वजह से प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया लेकिन सलमान ने बड़ा ट्विस्ट लाकर सभी के होश उड़ा दिए.

