scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस 19 में 'तांडव', UP के छोरे का फूटा गुस्सा, तान्या-फरहाना के बीच हुई कैटफाइट

बिग बॉस हाउस में अब एक नया पंगा शुरू हो चुका है. तान्या और फरहाना अपनी दोस्ती भूलकर आपस में बुरी तरह भिड़ पड़ीं. दोनों ने एक दूसरे पर खूब वार किया.

Advertisement
X
दोस्त से दुश्मन बनीं तान्या और फरहाना (Photo: jiohotstarreality)
दोस्त से दुश्मन बनीं तान्या और फरहाना (Photo: jiohotstarreality)

बिग बॉस 19 का घर जंग के मैदान में बदल चुका है. घरवाले हर दिन किसी न किसी वजह से एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. अब घर में तान्या मित्तल और फरहाना के बीच कैटफाइट छिड़ गई है. वहीं, दूसरी ओर एक टास्क के दौरान मृदुल तिवारी अपना दम दिखाते नजर आए. पहली बार शो में वो गुस्से में दिखाई दिए. 

बिग बॉस में कैटफाइट

खाना खाते वक्त डिनर टेबल पर फरहाना और तान्या भिड़ पड़ीं. फरहाना की बात पर चिल्लाते हुए तान्या बोलीं- मैंने तुम्हें नहीं बोला है एहसान फरामोश. ये मेरी लैंग्वेज नहीं है. फरहाना भी चुप नहीं रहीं. उन्होंने तान्या पर गुस्सा करते हुए कहा- तुम गालियां नहीं देतीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे वर्ड्स सही हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Bigg boss 19 News
'बिग बॉस 19' में मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, कौन हुआ बेघर? 
bigg boss salman khan biased war
अमाल के झगड़े पर चुप्पी, बिग बॉस में सलमान खान का 'बायस्ड वार'  
Abhishek Bajaj Attack Ex wife Akansha Jindal
एक्स वाइफ के आरोपों पर अभिषेक बजाज की टीम का रिएक्शन, कही ये बात 
awez darbar
शादी से पहले GF को दिया धोखा? आवेज बोले- 10 साल से... 
Karan Tacker
TV Actor Karan Tacker ने किया बड़ा खुलासा! 


तान्या और फरहाना की लड़ाई में फिर जीशान कादरी कूद पड़े. वो फरहाना को लताड़ते नजर आए. जीशान ने कहा- फरहाना को लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती. मगर फरहाना को जीशान की ये बात अच्छी नहीं लगती. वो जीशान पर चिल्लाते हुए कहती हैं- आप क्यों इसके चमचे बन रहे हो? जीशान भी फरहाना पर पलटवार करके बोले- तू भी तो नेहल की चमची बनी रहती है. 

Advertisement

 

फरहाना फिर तान्या से कहती हैं- तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे इस चेहरे के बारे में पता नहीं था? मगर तान्या जवाब में बोलीं- मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूं.

मृदुल का किसपर फूटा गुस्सा?

वहीं, नॉमिनेशन टास्क के दौरान बिग बॉस हाउस में तांडव मच गया. घर के गार्डन एरिया को एक भूतिया प्ले ग्राउंड में बदला गया. टास्क में यूपी के मृदुल तिवारी पहली बार शो में अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए. मृदुल ने गुस्से में नेहल को कहा कि वो सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलती हैं. एक ही बात पर बार-बार बातें करती हैं. दूसरी ओर अमाल टास्क में अशनूर को टारगेट करते दिखे. टास्क में नीलम और गौरव खन्ना भी आपस में भिड़ते नजर आए. 

शो के प्रोमो वीडियो देखकर फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है. देखते हैं कि शो का कमिंग एपिसोड कितना धमाकेदार होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement