'सच्चाई का प्रोपेगेंडा...', अमाल मलिक ने तोड़ा रिश्ता, रो पड़ीं तान्या, बिग बॉस में मचा बवाल

बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. शो में अब कंटेस्टेंट्स के बीच के रिश्ते भी बदल चुके हैं. दोस्त अब दुश्मन बनते जा रहे हैं और जो अब तक दुश्मनी निभा रहे थे उनके बीच दोस्ती होने लगी है. इसी बीच राशन टास्क करते हुए घरवालों के बीच घमासान मच गया. सभी एक दूसरे को टारगेट करते दिखे.

नीलम-तान्या की दोस्ती पर गौरव ने उठाए सवाल

शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. प्रोमो में गौरव खन्ना भोजपुरी हसीना नीलम गिरी और और तान्या मित्तल की दोस्ती पर सवाल उठाते दिखे. गौरव गुस्से में नीलम से बोले- रोती रहो तुम उसके साथ. इसपर नीलम भी चुप नहीं रहीं. वो चिल्लाकर बोलीं- आप मत सिखाइए कि मुझे कब रोना है और कब नहीं. आप लोगों के ताने हमें समझ आ रहे हैं.

अमाल की बातों पर रोईं तान्या

वहीं, दूसरी ओर राशन टास्क में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती भी टूटती नजर आई. अमाल ने तान्या को खरी-खोटी सुनाई, जिसके बाद वो इमोशनल होती दिखीं. अमाल ने तान्या से कहा- मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्ची और अच्छी इंसान हो. इतना जो आपने सच्चाई का प्रोपेगेंडा फैलाया है, मुझे लगता है कि आपने झूठ फैलाया है. आपने अच्छी दोस्ती निभाने की एक्टिंग की है या नहीं ये मुझे नहीं पता. इतना फेंकती हो, एक स्टैंड तो लो.

इसपर तान्या ने जवाब दिया- सही देख रहा है ना तू...तुझे कभी दोस्ती अच्छी नहीं लगी. अमाल की कड़वी बातों से तान्या टूटती दिखीं. गार्डन एरिया में बैठकर तान्या रोती नजर आईं.

अभिषेक पर भड़कीं कुनिका

टास्क में अभिषेक बजाज एक बार फिर कुनिका सदानंद को ऐज शेम करते दिखे. अभिषेक ने कुनिका से कहा- आंटी जी जलती हैं. इसपर कुनिका गुस्से से बोलीं- चुपकर चमचे. अपनी मालकिन को बोलने दे.

बिग बॉस हाउस में इस समय बवाल मचा हुआ है. सभी एक दूसरे पर भड़कते नजर आ रहे हैं. प्रोमो देखकर इतना तो साफ है कि घर का माहौल इस समय पूरी तरह से बिगड़ चुका है. सिर्फ निगेटिविटी ही दिखाई दे रही है. अब इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा ये देखने वाली बात होगी.

